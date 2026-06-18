写真集が大ヒットのサロンモデル、『ヤンジャン』で雑誌初表紙 水着ではできない露出で魅了
サロンモデルの緑川春菜が、発売中の『週刊ヤングジャンプ』29号の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
【写真】朝ドラで主人公の妹役がグラビア登場
緑川は、ヘアカタログなどに登場するモデルとして絶大な人気を誇る「カリスマサロモ」で、昨年グラビアデビューするや、愛らしいイメージをいい意味で裏切る迫力あるボディで、デジタル写真集が大ヒットを記録。同誌には2回目の登場となるが、自身初の雑誌表紙となった。
「サロモ Liberation（解放）」と題された今回のグラビアでは、下着をつけずにジャケットだけを羽織ったスタイルなど、洋服をアレンジした着こなしに挑戦。タンクトップからこぼれんばかりのバストをのぞかせたり、ボーダーのニットを胸元までたくし上げたりと、水着ではできない露出が続く。従来のグラビアにはない「おしゃれ×セクシー」を追求した内容になっている。
なお、「YJブルーム」企画には早坂美海、センターグラビアには月野もも、巻末グラビアには宮嶋くるみが登場している。
【写真】朝ドラで主人公の妹役がグラビア登場
緑川は、ヘアカタログなどに登場するモデルとして絶大な人気を誇る「カリスマサロモ」で、昨年グラビアデビューするや、愛らしいイメージをいい意味で裏切る迫力あるボディで、デジタル写真集が大ヒットを記録。同誌には2回目の登場となるが、自身初の雑誌表紙となった。
「サロモ Liberation（解放）」と題された今回のグラビアでは、下着をつけずにジャケットだけを羽織ったスタイルなど、洋服をアレンジした着こなしに挑戦。タンクトップからこぼれんばかりのバストをのぞかせたり、ボーダーのニットを胸元までたくし上げたりと、水着ではできない露出が続く。従来のグラビアにはない「おしゃれ×セクシー」を追求した内容になっている。
なお、「YJブルーム」企画には早坂美海、センターグラビアには月野もも、巻末グラビアには宮嶋くるみが登場している。