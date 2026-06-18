60周年仕様となったアクティブスポーツ

トヨタは2026年5月12日に、同年10月20日にカローラシリーズが誕生60周年を迎えることを記念し、「カローラ 特別仕様車 ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」を60周年記念仕様にアップデートして発売しました。

スポーティな走りと上質なデザインを融合させたこの特別仕様車は、どのような特徴を備えているのでしょうか。

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カローラは1966年の登場以来、世界150以上の国と地域で愛されてきた歴史を持つ、日本の自動車市場を代表するセダンのひとつです。時代ごとのユーザーのニーズを反映しながら、常に進化を遂げてきたロングセラーモデルとなっています。

ベースとなる12代目の現行カローラは、2019年9月にフルモデルチェンジされました。

TNGAプラットフォームの採用により、低重心でダイナミックなスタイリングが実現されたほか、日本の道路事情を考慮した専用のボディサイズが与えられました。ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm、ホイールベース2640mmです。

外観は大型のロアグリルを配した精悍なスタイルとなっています。内装には、開放感を演出する薄型のインストルメントパネルや、視界の良さを追求するために細形化されたAピラーが特徴です。

パワートレインには1.8リッターのガソリンエンジンとハイブリッドエンジンを用意。駆動方式は前輪駆動の2WDと、電気式4WDのE-Fourから選択できます。

そして「Toyota Safety Sense」を全車に標準装備するなど、安全面と快適性が大きく高められました。

その後、カローラは改良を重ね、時代に合わせて進化を遂げています。

2022年の改良でパワートレインが刷新され、1.8リッターハイブリッドシステムがさらに軽快な仕様へと進化。

2024年4月には、特別な内外装と専用の足回りを備えた特別仕様車として「ACTIVE SPORT」が初めて設定され、大きな注目を集めました。

2025年5月の一部改良では、パワートレインがハイブリッド車（HEV）へと一本化されました。

今回、2026年5月12日に追加された最新の特別仕様車は、2024年の改良で登場したアクティブスポーツをベースに、60周年を彩る細かな記念装備をプラスした特別なモデルです。

外観にはフロントフェンダーの左右に60周年を記念した専用のロゴステッカーが貼付されています。

さらに、ボディカラーと同色となる専用デザインのフロントバンパーやロッカーモールに加え、センターオーナメント付のブラック塗装17インチアルミホイール、専用カラーのドアミラーなどが装備され、より上質で洗練された都会的なスタイルが構築されました。

内装においても、レーザー加工による60周年記念ロゴがあしらわれた合成皮革巻きのインストルメントパネルを特別に採用。

シートにはミッドグレーとブラックを組み合わせた、合成皮革とブランノーブ素材の専用スポーツシートが備わり、グレーステッチが施された上質な空間となっています。

パワートレインには、定評のある1.8リッターエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載し、駆動方式は2WD（FF）と電気式4WDの「E-Four」から選択可能です。

燃費性能はWLTCモードで2WDが27.3km／L、E-Fourが25.3km／Lを達成。さらに2WDモデルには、専用チューニングサスペンションが導入され、走りの楽しさと快適な乗り心地が両立されています。

特別仕様車 ACTIVE SPORTの価格（消費税込）は、2WDモデルが323万1800円、E-Fourモデルが344万6300円に設定されています。

カローラの歴史を祝福する特別な装備が散りばめられたアクティブスポーツは、これからのクルマ社会においても、所有する喜びと走る歓びを体現する特別な存在となりそうです。