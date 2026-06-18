九州南部や奄美では、前線や暖湿な空気の影響で、大気の状態が不安定です。活発な積乱雲が発達するでしょう。急な激しい雨、落雷による停電、突風による建物被害、ひょうによる農作物被害に注意が必要です。

■全国天気（18日予報）

北海道は晴れるところが多いでしょう。北海道東部はくもり空が続きそうです。東北日本海側は晴れるでしょう。一方で、東北太平洋側は雲がとれにくい見込みです。なお、夜遅くには東北南部で雨が降り出しそうです。北陸は午前中に晴れ間がありますが、午後から雲が厚くなり、夜は雨が降り出しそうです。関東は午前中に沿岸部で雨が降りやすいでしょう。昼過ぎに晴れ間があっても、夕方から夜はくもり空となりそうです。

東海は、朝のうち静岡で雨が降りますが、昼頃には晴れ間もありそうです。近畿・中国・四国は、青空の広がるところが多い見込みです。九州はくもりや雨で、九州南部・奄美では大雨のおそれがあります。沖縄は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。梅雨明けは近いとみられます。

■天気急変に注意（18日）

東北南部・北陸・関東甲信・東海・近畿・中国では、日中晴れ間があったとしても昼過ぎから夜にかけて、山沿いを中心に雷雨のところがあるでしょう。落雷や突風、急な激しい雨などに注意が必要です。

■全国気温（18日予想）

札幌・新潟・名古屋では真夏の暑さとなるでしょう。一方で、東京は前日より5℃低くなりそうです。

【予想最高気温（前日差）季節感覚】

札幌 28℃（＋1）真夏並み

青森 24℃（-1）7月上旬

仙台 23℃（-4）平年並み

新潟 30℃（＋2）真夏並み

東京 24℃（-5）5月中旬

名古屋 32℃（＋3）真夏並み

大阪 29℃（±0）6月下旬

広島 29℃（＋2）7月上旬

高知 28℃（＋3）6月下旬

福岡 29℃（-1）7月上旬

鹿児島 27℃（-2）6月上旬

■週末の天気

0日（土）は、低気圧や前線の影響で、西日本の広範囲で雨となり、九州を中心に雨脚が強まる可能性があります。また、東海・関東でも雨が降り出すでしょう。21日（日）は、西日本・東日本に加え東北も雨になるでしょう。北陸・東北の梅雨入りも近いとみられます。なお、21日（日）は、東北太平洋側・関東で、前日より気温が大幅ダウンとなりそうです。

（気象予報士 平井 史生）