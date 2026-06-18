見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第59話が18日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、卒業式の日。りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）らは卒業証書を受け取るが、その場にバーンズ（エマ・ハワード）がいないことが気になっていた。バーンズは最後にアップルパイを生徒に食べさようと作っていたのだった。

久しぶりに大山家を訪ねたりんと直美は捨松（多部未華子）から思いがけない事実を知らされる。りんと直美の進路について、バーンズが尽力して卒業後の受け入れ先を探し、様々な人物が協力していた。

そして直美は、りんの家で同居することになった。

りんと直美の受け入れ先に協力する人物として、千佳子（仲間由紀恵）や勝海舟（片岡鶴太郎）らが登場し、ネットも反応した。

Xには「卒業式か あっという間だったねぇ…」「ゆきさん！バーンズ先生、アップルパイ焼いてくれたんだ〜」「蛍の光」「マッサンか！」「スコットランドの歌だもんな！」「捨松さま」「あっ 勝先生」「いろいろと根回ししてくれていた」「帝都大学病院、とんでもねえなw」「バーンズ先生の政治力」「仲間由紀恵さんきたーー！」「オールスター」「結局結婚するの！？そこまでの話はやらないんだ」「直美が長屋が空くまで同居」「直美ぐっすりできてよかったね」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。