昨日と今日のスイングが変わる！好不調の理由は覚え方にも理由がある！？【究極のシンプルスイング キープレフト理論 実戦強化編/ゴルフ】

昨日と今日のスイングが変わるのは、覚え方に問題がある！？

スイングは「手続き記憶」に落とし込む

スイングで不可欠とされるのが再現性です。もちろんキープレフトでも同様。二重振り子に比べればはるかにシンプルなスイングだとは思いますが、再現性を保つにはちょっとした工夫が必要ですのでお伝えしておきましょう。

人間の記憶方法には、「陳述的記憶」と「手続き記憶」の２種類があります。

「陳述的記憶」は脳の海馬という部分によって記憶され、おもに名称、時制、関連性などを記憶します。「陳述的記憶」でスイングを習得するとすれば、アドレスはこう構えて、バックスイングはここに上げて、頭の位置はここで、といったように、各パーツのポイントを箇条書き的に羅列し、順に読み上げながら覚えるような記憶方法になります。

一方の「手続き記憶」は大脳基底核という部分によって記憶され、おもに運動を記憶します。我々は箸を使いますが、１ヵ月海外で箸を使わない生活を送ったあとでも、不具合を感じず普通に使えます。幼少期に自転車に乗れるようになっていれば、しばらく乗らなくても乗れます。これらは「手続き記憶」によっているからです。

「昨日はああだったのに今日はこう」というように、好不調の波が激しいのは「陳述的記憶」に委ねてスキルを習得しているから。「スライスしたから何かを変えた。そうしたらフックしたからまた変えてみた」ではダメです。つまり、スイングは「手続き記憶」に落とし込むべきもの。箇条書きにした、たくさんの項目をインプットしたところで何の意味もありません。

上達とは、考えなくてもできるようになることで、この領域に到達するには反復練習しかありません。同じミスが１００球続いたらスイングを疑ってもいいですが、スライスもフックもストレートも出るなら、それは微妙な差しかありません。メソッドを入れ替えたところで違いはない。同じように打っていれば安定しますから、スライスしようがフックしようが意識するところは変えないことが大事です。

ただし、「手続き記憶」といえども、ハイレベルな技術は簡単に記憶できません。ゆえに、メソッドはシンプルであるべき。考えすぎ、工夫しすぎの練習は定着しません。斜めの棒を斜めに振るだけの発想で疑いなく練習すれば大脳基底核に収まります。

キープレフト・スイングは、ヘッドが最下点に達しても減速しない。

だから、回転スピードの速さがヘッドスピードに反映される

出典：『世界が認めた究極のシンプルスイング キープレフト理論』著/和田泰朗