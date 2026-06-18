【更年期の食習慣】更年期症状を和らげるエクオール。生成のカギは「大豆イソフラボン」にあり！【眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話】

大豆イソフラボンをとるとエクオールをつくり出すことができる

腸内細菌によってエクオールへと変換

エストロゲンの作用を補うことができるエクオールは、いったいどのようにつくられるのでしょうか。そのもととなる成分は、私たちがよく知る食品に含まれています。

実は、エクオールの材料は大豆製品。正確には、大豆に含まれるポリフェノール（抗酸化成分）の一種である「大豆イソフラボン」からつくられます。ただし、大豆イソフラボンだけではエクオールは産生できません。

大豆イソフラボンには「ダイゼイン」「ゲニステイン」「グリシテイン」の３種類があります。そのうちエクオールに変換されるのはダイゼインのみ。しかも、ダイゼインがエクオールに変わるには、もう１つの工程が必要です。

まず、大豆製品を食べると腸内にダイゼインがとり込まれます。そして、腸内にすむ「エクオール産生菌」という腸内細菌によって代謝されることで、ようやくエクオールがつくられます。こうして変換されたエクオールが体内に吸収され、細胞内にあるエストロゲン受容体に入り込んでエストロゲンに似た働きをするというわけです。

ダイゼインは大豆製品から摂取できます。特に、みそやしょうゆ、納豆などの大豆発酵食品はおすすめ。ダイゼインが豊富に含まれ、体への吸収もよいとされているので、塩分のとりすぎには注意しつつ、毎日欠かさず食べるといいでしょう。

エクオールは大豆イソフラボンからつくられる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話』著：高尾 美穂

【著者紹介】

高尾美穂（たかお・みほ）

医学博士・産婦人科専門医。東京慈恵会医科大学大学院修了。同大学附属病院産婦人科助教、東京労災病院女性総合外来などを経て、女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道の副院長に就任。日本スポーツ協会公認スポーツドクターで、ヨガ指導者でもある。「すべての女性に、よりよい未来を」をモットーに、医療、ヨガ、スポーツの３つの活動を通じ、専門的な知識をわかりやすく伝える啓発活動にも積極的に取り組み、テレビなどのメディア出演、講演活動、stand.fm「高尾美穂からのリアルボイス」でメッセージを発信するなど、多方面で活躍中。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』（清流出版）『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社）など著書多数。