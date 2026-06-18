日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2776（-34.0 -1.21%）
ホンダ 1403（-12.5 -0.88%）
三菱ＵＦＪ 3334（+62 +1.89%）
みずほＦＧ 8145（+139 +1.74%）
三井住友ＦＧ 6571（+121 +1.88%）
東京海上 7323（+71 +0.98%）
ＮＴＴ 146（-0.9 -0.61%）
ＫＤＤＩ 2720（-8 -0.29%）
ソフトバンク 209（-1.1 -0.52%）
伊藤忠 1852（-8.5 -0.46%）
三菱商 4603（-7 -0.15%）
三井物 4729（+10 +0.21%）
武田 4955（+17 +0.34%）
第一三共 2609（+13.5 +0.52%）
信越化 7541（-8 -0.11%）
日立 4751（+50 +1.06%）
ソニーＧ 3252（-34 -1.03%）
三菱電 5893（+30 +0.51%）
ダイキン 23601（-79 -0.33%）
三菱重 3856（-4 -0.10%）
村田製 11593（+728 +6.70%）
東エレク 74224（+1584 +2.18%）
ＨＯＹＡ 27540（-80 -0.29%）
ＪＴ 6070（-1 -0.02%）
セブン＆アイ 1930（-3 -0.16%）
ファストリ 83109（+209 +0.25%）
リクルート 10788（+268 +2.55%）
任天堂 7172（-103 -1.42%）
ソフトバンクＧ 7024（+144 +2.09%）
キーエンス（普通株） 76314（+714 +0.94%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2776（-34.0 -1.21%）
ホンダ 1403（-12.5 -0.88%）
三菱ＵＦＪ 3334（+62 +1.89%）
みずほＦＧ 8145（+139 +1.74%）
三井住友ＦＧ 6571（+121 +1.88%）
東京海上 7323（+71 +0.98%）
ＮＴＴ 146（-0.9 -0.61%）
ＫＤＤＩ 2720（-8 -0.29%）
ソフトバンク 209（-1.1 -0.52%）
伊藤忠 1852（-8.5 -0.46%）
三菱商 4603（-7 -0.15%）
三井物 4729（+10 +0.21%）
武田 4955（+17 +0.34%）
第一三共 2609（+13.5 +0.52%）
信越化 7541（-8 -0.11%）
日立 4751（+50 +1.06%）
ソニーＧ 3252（-34 -1.03%）
三菱電 5893（+30 +0.51%）
ダイキン 23601（-79 -0.33%）
三菱重 3856（-4 -0.10%）
村田製 11593（+728 +6.70%）
東エレク 74224（+1584 +2.18%）
ＨＯＹＡ 27540（-80 -0.29%）
ＪＴ 6070（-1 -0.02%）
セブン＆アイ 1930（-3 -0.16%）
ファストリ 83109（+209 +0.25%）
リクルート 10788（+268 +2.55%）
任天堂 7172（-103 -1.42%）
ソフトバンクＧ 7024（+144 +2.09%）
キーエンス（普通株） 76314（+714 +0.94%）