日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2776（-34.0　-1.21%）
ホンダ　1403（-12.5　-0.88%）
三菱ＵＦＪ　3334（+62　+1.89%）
みずほＦＧ　8145（+139　+1.74%）
三井住友ＦＧ　6571（+121　+1.88%）
東京海上　7323（+71　+0.98%）
ＮＴＴ　146（-0.9　-0.61%）
ＫＤＤＩ　2720（-8　-0.29%）
ソフトバンク　209（-1.1　-0.52%）
伊藤忠　1852（-8.5　-0.46%）
三菱商　4603（-7　-0.15%）
三井物　4729（+10　+0.21%）
武田　4955（+17　+0.34%）
第一三共　2609（+13.5　+0.52%）
信越化　7541（-8　-0.11%）
日立　4751（+50　+1.06%）
ソニーＧ　3252（-34　-1.03%）
三菱電　5893（+30　+0.51%）
ダイキン　23601（-79　-0.33%）
三菱重　3856（-4　-0.10%）
村田製　11593（+728　+6.70%）
東エレク　74224（+1584　+2.18%）
ＨＯＹＡ　27540（-80　-0.29%）
ＪＴ　6070（-1　-0.02%）
セブン＆アイ　1930（-3　-0.16%）
ファストリ　83109（+209　+0.25%）
リクルート　10788（+268　+2.55%）
任天堂　7172（-103　-1.42%）
ソフトバンクＧ　7024（+144　+2.09%）
キーエンス（普通株）　76314（+714　+0.94%）