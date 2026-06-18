東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値160.65　高値160.80　安値160.12

161.61　ハイブレイク
161.20　抵抗2
160.93　抵抗1
160.52　ピボット
160.25　支持1
159.84　支持2
159.57　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1501　高値1.1617　安値1.1478

1.1725　ハイブレイク
1.1671　抵抗2
1.1586　抵抗1
1.1532　ピボット
1.1447　支持1
1.1393　支持2
1.1308　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3293　高値1.3436　安値1.3262

1.3573　ハイブレイク
1.3504　抵抗2
1.3399　抵抗1
1.3330　ピボット
1.3225　支持1
1.3156　支持2
1.3051　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7997　高値0.8016　安値0.7910

0.8145　ハイブレイク
0.8080　抵抗2
0.8039　抵抗1
0.7974　ピボット
0.7933　支持1
0.7868　支持2
0.7827　ローブレイク