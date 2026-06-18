東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値160.65 高値160.80 安値160.12
161.61 ハイブレイク
161.20 抵抗2
160.93 抵抗1
160.52 ピボット
160.25 支持1
159.84 支持2
159.57 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1501 高値1.1617 安値1.1478
1.1725 ハイブレイク
1.1671 抵抗2
1.1586 抵抗1
1.1532 ピボット
1.1447 支持1
1.1393 支持2
1.1308 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3293 高値1.3436 安値1.3262
1.3573 ハイブレイク
1.3504 抵抗2
1.3399 抵抗1
1.3330 ピボット
1.3225 支持1
1.3156 支持2
1.3051 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7997 高値0.8016 安値0.7910
0.8145 ハイブレイク
0.8080 抵抗2
0.8039 抵抗1
0.7974 ピボット
0.7933 支持1
0.7868 支持2
0.7827 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値160.65 高値160.80 安値160.12
161.61 ハイブレイク
161.20 抵抗2
160.93 抵抗1
160.52 ピボット
160.25 支持1
159.84 支持2
159.57 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1501 高値1.1617 安値1.1478
1.1725 ハイブレイク
1.1671 抵抗2
1.1586 抵抗1
1.1532 ピボット
1.1447 支持1
1.1393 支持2
1.1308 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3293 高値1.3436 安値1.3262
1.3573 ハイブレイク
1.3504 抵抗2
1.3399 抵抗1
1.3330 ピボット
1.3225 支持1
1.3156 支持2
1.3051 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7997 高値0.8016 安値0.7910
0.8145 ハイブレイク
0.8080 抵抗2
0.8039 抵抗1
0.7974 ピボット
0.7933 支持1
0.7868 支持2
0.7827 ローブレイク