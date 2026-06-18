◆米大リーグ ドジャース５―４レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・レイズ戦に先発し、６回７安打４失点で７勝目（２敗）をマークした。最速１０１マイル（約１６２・５キロ）、９１球の力投。規定投球回には１回１／３届かず、５回にはド軍移籍後ワーストの１イニング４失点もあり、防御率は１・４７となった。

さらに６回には代打で打席に立ち、本拠地が騒然となった。フリーマンの逆転２ランが出た直後、２死走者なしで「５番・ＤＨ」のロハスの代打として記録上はまだ降板していない大谷がコールされた。登板日の代打は初めてで、初球に反応するも遊ゴロに倒れた。

代打はエンゼルス時代の２２年９月２２日（同２３日）の敵地・レンジャーズ戦以来、４年ぶりだった。大谷は「もちろん常に準備してますし、投げるだけの日も打つ方の準備も毎日やるので、特に不安なくそのままの感じで行きました」と振り返った。代打起用を告げられたのは６回の投球が終わり、ベンチに戻ってから。その時点では３―４と１点を追う展開だった。

試合後、ロバーツ監督は「代打・大谷」について聞かれ「彼はホームランを打てる選手だからね。本人とも話をして、打席に立つことに問題はないと。あのイニングしか使うタイミングがなかったし、その場面で切るべきカードだと思った。ベンチにはまだマンシーやウォードも残っていたからね」と説明。「もし（最初から）リードしていたら、そのカードを切る可能性は低かったと思う。でも本人が打席に立てる状態なら、１点負けていても、同点でも、使う価値はあると判断した」と話した。