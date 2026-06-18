





【材料】（4人分）



冷麺 4玉

キュウリ 1/2~1本

焼豚 8~12枚

ゆで卵(半熟) 2個

白菜キムチ 60~80g

白ゴマ 小さじ 2

<合わせタレ>

作り置き甘酢 大さじ 4~5

砂糖 大さじ 1

しょうゆ 大さじ 5~6

だし汁 大さじ 3~4

ゴマ油 大さじ 1.5

ラー油(お好みで) 適量



【下準備】



1、冷麺はほぐして長い場合は切っておく。



2、キュウリは端を切り落として、水洗いし斜め薄切りにする。







3、焼豚が塊の場合は食べやすい大きさに切る。



4、＜合わせタレ＞の材料を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、たっぷりの煮立った熱湯に麺を入れ、菜ばしで混ぜながら、袋の指定時間ゆでる。ザルに上げて流水で洗い、氷水に放って冷たくしめ、水気を切る。







2、器に麺を盛り分け、キュウリ、焼豚、半熟卵、キムチをのせ、白ゴマを振り掛け、＜合わせタレ＞を掛ける。お好みでラー油を掛ける。







さっぱりツルツル！韓国冷麺【材料】（4人分）冷麺 4玉キュウリ 1/2~1本焼豚 8~12枚ゆで卵(半熟) 2個白菜キムチ 60~80g白ゴマ 小さじ 2<合わせタレ>作り置き甘酢 大さじ 4~5砂糖 大さじ 1しょうゆ 大さじ 5~6だし汁 大さじ 3~4ゴマ油 大さじ 1.5ラー油(お好みで) 適量【下準備】1、冷麺はほぐして長い場合は切っておく。2、キュウリは端を切り落として、水洗いし斜め薄切りにする。3、焼豚が塊の場合は食べやすい大きさに切る。4、＜合わせタレ＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、たっぷりの煮立った熱湯に麺を入れ、菜ばしで混ぜながら、袋の指定時間ゆでる。ザルに上げて流水で洗い、氷水に放って冷たくしめ、水気を切る。2、器に麺を盛り分け、キュウリ、焼豚、半熟卵、キムチをのせ、白ゴマを振り掛け、＜合わせタレ＞を掛ける。お好みでラー油を掛ける。

【No.2】ピリ辛でやみつき！「濃厚おうちで担々麺」







【材料】（2人分）



ラーメン(生麺) 2玉

ネギ 4~5本

<和えダレ>

練り白ゴマ 大さじ 2

すり白ゴマ 大さじ 2

水 大さじ 2

しょうゆ 小さじ 2

顆粒チキンスープの素 小さじ 1

ラー油 小さじ 1

豚ひき肉 200g

ザーサイ 40g

<調味料>

酒 大さじ 1

甜麺醤 小さじ 2

しょうゆ 小さじ 1

コショウ 少々

ゴマ油 適量

白ゴマ 大さじ 1

ラー油 適量



【下準備】



1、ネギは斜め切りにする。ボウルにネギと＜和えダレ＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。







2、ザーサイはみじん切りにする。



【作り方】



1、フライパンにゴマ油を熱し、豚ひき肉を炒める。ポロポロになったらザーサイ、＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせる。







2、鍋にたっぷりの熱湯を沸かし、ラーメンを袋記載のゆで時間ゆでる。ザルに上げ流水で洗ってヌメリを取る。お湯にくぐらせて温め、水気をきって、＜和えダレ＞のボウルに入れ、和える。







3、器に(2)を盛り(1)をのせ、白ゴマとラー油をかける。







濃厚おうちで担々麺 ピリ辛がやみつきに by山下 和美さん【材料】（2人分）ラーメン(生麺) 2玉ネギ 4~5本<和えダレ>練り白ゴマ 大さじ 2すり白ゴマ 大さじ 2水 大さじ 2しょうゆ 小さじ 2顆粒チキンスープの素 小さじ 1ラー油 小さじ 1豚ひき肉 200gザーサイ 40g<調味料>酒 大さじ 1甜麺醤 小さじ 2しょうゆ 小さじ 1コショウ 少々ゴマ油 適量白ゴマ 大さじ 1ラー油 適量【下準備】1、ネギは斜め切りにする。ボウルにネギと＜和えダレ＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。2、ザーサイはみじん切りにする。【作り方】1、フライパンにゴマ油を熱し、豚ひき肉を炒める。ポロポロになったらザーサイ、＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせる。2、鍋にたっぷりの熱湯を沸かし、ラーメンを袋記載のゆで時間ゆでる。ザルに上げ流水で洗ってヌメリを取る。お湯にくぐらせて温め、水気をきって、＜和えダレ＞のボウルに入れ、和える。3、器に(2)を盛り(1)をのせ、白ゴマとラー油をかける。

【No.3】エスニックな香り広がる！「冷やしグリーンカレーのフォー」







【材料】（2人分）



ナス 2本

冬瓜 1/16個

トマト 1個

バジル(生) 適量

フォー 200g

<グリーンカレー>

グリーンカレーペースト 大さじ 1

ココナッツパウダー 60g

お湯 300ml

ナンプラー 大さじ 1

砂糖 小さじ 1



【下準備】



1、ナスはヘタを切り落として縦半分に切り、2cm角に切る。



2、冬瓜は皮とワタを切り取り、2cm角に切る。



3、トマトはヘタをくり抜き、8〜6等分のくし切りにする。



4、ココナッツパウダーはお湯で溶かしておく。







【作り方】



1、鍋に＜グリーンカレー＞の材料を入れて火にかけ、煮たったらナスと冬瓜を加え、柔らかくなるまで火を通す。粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。(ヒント)ダマが気になるようでしたら、網でこして下さい。







2、鍋にたっぷりの熱湯を沸かし、袋の表示に従ってフォーをゆで、水気をきって器に分け入れる。







3、(1)をかけ、トマトをのせてバジルを飾る。







冷やしグリーンカレーのフォー【材料】（2人分）ナス 2本冬瓜 1/16個トマト 1個バジル(生) 適量フォー 200g<グリーンカレー>グリーンカレーペースト 大さじ 1ココナッツパウダー 60gお湯 300mlナンプラー 大さじ 1砂糖 小さじ 1【下準備】1、ナスはヘタを切り落として縦半分に切り、2cm角に切る。2、冬瓜は皮とワタを切り取り、2cm角に切る。3、トマトはヘタをくり抜き、8〜6等分のくし切りにする。4、ココナッツパウダーはお湯で溶かしておく。【作り方】1、鍋に＜グリーンカレー＞の材料を入れて火にかけ、煮たったらナスと冬瓜を加え、柔らかくなるまで火を通す。粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。(ヒント)ダマが気になるようでしたら、網でこして下さい。2、鍋にたっぷりの熱湯を沸かし、袋の表示に従ってフォーをゆで、水気をきって器に分け入れる。3、(1)をかけ、トマトをのせてバジルを飾る。

じめじめとした梅雨の季節、食欲が落ちるときでもつるっと食べられる冷たい麺が大活躍！冷やし中華やそうめんもいいけれど、今年は世界の冷たい麺に挑戦してみませんか？韓国・中国・東南アジアの本格ひんやり麺を、おうちで手軽に作れるレシピを3つご紹介します。■【人気レシピNo.1】つるっとさっぱり！本格派「韓国冷麺」甘酢タレで食べる本格韓国冷麺は、コシのある麺とさっぱりとしたスープが梅雨の食欲不振を吹き飛ばしてくれます！キュウリや錦糸卵などのトッピングが彩り豊かで、見た目も涼やか♪25分で本格的な冷麺が完成するので、休日のランチにもぴったりです。辛さはコチュジャンで調整できるので家族全員で楽しめますよ。■【2位以降も絶品ぞろい】アジアの本格麺料理をおうちで！練り白ゴマをたっぷり使った本格担々麺が、なんと15分で完成！ピリ辛のスープにとろ〜りとしたゴマの濃厚さが絶妙で、食べているうちにやみつきになりますよ♪暑い梅雨の日に辛いものが食べたくなったときの救世主です。ベトナムの米麺「フォー」をグリーンカレー風スープでいただく、エスニックな変化球麺です。ぷるぷると柔らかい米麺にスパイシーなスープが絡んで、これまでにない新感覚のひんやり麺体験が楽しめます。ベトナムカフェ気分でおうちランチを楽しんでみてください♪■シーン別に楽しむ！おうちで作れる世界の冷たい麺3選本格的な冷麺が食べたいときは韓国冷麺、辛いものでスカッとしたいときは担々麺、ちょっと特別感を出したいランチにはグリーンカレーフォーと、その日の気分で世界を旅する気分を味わってみてください。梅雨のじめじめも、世界の本格麺料理でおいしく乗り切りましょう！