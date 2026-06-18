冷やし中華だけじゃない！梅雨に食べたい世界の冷たい麺3選
じめじめとした梅雨の季節、食欲が落ちるときでもつるっと食べられる冷たい麺が大活躍！冷やし中華やそうめんもいいけれど、今年は世界の冷たい麺に挑戦してみませんか？韓国・中国・東南アジアの本格ひんやり麺を、おうちで手軽に作れるレシピを3つご紹介します。
■【人気レシピNo.1】つるっとさっぱり！本格派「韓国冷麺」甘酢タレで食べる本格韓国冷麺は、コシのある麺とさっぱりとしたスープが梅雨の食欲不振を吹き飛ばしてくれます！キュウリや錦糸卵などのトッピングが彩り豊かで、見た目も涼やか♪25分で本格的な冷麺が完成するので、休日のランチにもぴったりです。辛さはコチュジャンで調整できるので家族全員で楽しめますよ。
■【2位以降も絶品ぞろい】アジアの本格麺料理をおうちで！
■シーン別に楽しむ！おうちで作れる世界の冷たい麺3選本格的な冷麺が食べたいときは韓国冷麺、辛いものでスカッとしたいときは担々麺、ちょっと特別感を出したいランチにはグリーンカレーフォーと、その日の気分で世界を旅する気分を味わってみてください。梅雨のじめじめも、世界の本格麺料理でおいしく乗り切りましょう！
■【人気レシピNo.1】つるっとさっぱり！本格派「韓国冷麺」甘酢タレで食べる本格韓国冷麺は、コシのある麺とさっぱりとしたスープが梅雨の食欲不振を吹き飛ばしてくれます！キュウリや錦糸卵などのトッピングが彩り豊かで、見た目も涼やか♪25分で本格的な冷麺が完成するので、休日のランチにもぴったりです。辛さはコチュジャンで調整できるので家族全員で楽しめますよ。
さっぱりツルツル！韓国冷麺
【材料】（4人分）
冷麺 4玉
キュウリ 1/2~1本
焼豚 8~12枚
ゆで卵(半熟) 2個
白菜キムチ 60~80g
白ゴマ 小さじ 2
<合わせタレ>
作り置き甘酢 大さじ 4~5
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 5~6
だし汁 大さじ 3~4
ゴマ油 大さじ 1.5
ラー油(お好みで) 適量
【下準備】
1、冷麺はほぐして長い場合は切っておく。
2、キュウリは端を切り落として、水洗いし斜め薄切りにする。
3、焼豚が塊の場合は食べやすい大きさに切る。
4、＜合わせタレ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、たっぷりの煮立った熱湯に麺を入れ、菜ばしで混ぜながら、袋の指定時間ゆでる。ザルに上げて流水で洗い、氷水に放って冷たくしめ、水気を切る。
2、器に麺を盛り分け、キュウリ、焼豚、半熟卵、キムチをのせ、白ゴマを振り掛け、＜合わせタレ＞を掛ける。お好みでラー油を掛ける。
冷麺 4玉
キュウリ 1/2~1本
焼豚 8~12枚
ゆで卵(半熟) 2個
白菜キムチ 60~80g
白ゴマ 小さじ 2
<合わせタレ>
作り置き甘酢 大さじ 4~5
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 5~6
だし汁 大さじ 3~4
ゴマ油 大さじ 1.5
ラー油(お好みで) 適量
【下準備】
1、冷麺はほぐして長い場合は切っておく。
2、キュウリは端を切り落として、水洗いし斜め薄切りにする。
3、焼豚が塊の場合は食べやすい大きさに切る。
4、＜合わせタレ＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、たっぷりの煮立った熱湯に麺を入れ、菜ばしで混ぜながら、袋の指定時間ゆでる。ザルに上げて流水で洗い、氷水に放って冷たくしめ、水気を切る。
2、器に麺を盛り分け、キュウリ、焼豚、半熟卵、キムチをのせ、白ゴマを振り掛け、＜合わせタレ＞を掛ける。お好みでラー油を掛ける。
■【2位以降も絶品ぞろい】アジアの本格麺料理をおうちで！
【No.2】ピリ辛でやみつき！「濃厚おうちで担々麺」練り白ゴマをたっぷり使った本格担々麺が、なんと15分で完成！ピリ辛のスープにとろ〜りとしたゴマの濃厚さが絶妙で、食べているうちにやみつきになりますよ♪暑い梅雨の日に辛いものが食べたくなったときの救世主です。
濃厚おうちで担々麺 ピリ辛がやみつきに by山下 和美さん
【材料】（2人分）
ラーメン(生麺) 2玉
ネギ 4~5本
<和えダレ>
練り白ゴマ 大さじ 2
すり白ゴマ 大さじ 2
水 大さじ 2
しょうゆ 小さじ 2
顆粒チキンスープの素 小さじ 1
ラー油 小さじ 1
豚ひき肉 200g
ザーサイ 40g
<調味料>
酒 大さじ 1
甜麺醤 小さじ 2
しょうゆ 小さじ 1
コショウ 少々
ゴマ油 適量
白ゴマ 大さじ 1
ラー油 適量
【下準備】
1、ネギは斜め切りにする。ボウルにネギと＜和えダレ＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。
2、ザーサイはみじん切りにする。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を熱し、豚ひき肉を炒める。ポロポロになったらザーサイ、＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせる。
2、鍋にたっぷりの熱湯を沸かし、ラーメンを袋記載のゆで時間ゆでる。ザルに上げ流水で洗ってヌメリを取る。お湯にくぐらせて温め、水気をきって、＜和えダレ＞のボウルに入れ、和える。
3、器に(2)を盛り(1)をのせ、白ゴマとラー油をかける。
【材料】（2人分）
ラーメン(生麺) 2玉
ネギ 4~5本
<和えダレ>
練り白ゴマ 大さじ 2
すり白ゴマ 大さじ 2
水 大さじ 2
しょうゆ 小さじ 2
顆粒チキンスープの素 小さじ 1
ラー油 小さじ 1
豚ひき肉 200g
ザーサイ 40g
<調味料>
酒 大さじ 1
甜麺醤 小さじ 2
しょうゆ 小さじ 1
コショウ 少々
ゴマ油 適量
白ゴマ 大さじ 1
ラー油 適量
【下準備】
1、ネギは斜め切りにする。ボウルにネギと＜和えダレ＞の材料を入れ、混ぜ合わせる。
2、ザーサイはみじん切りにする。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を熱し、豚ひき肉を炒める。ポロポロになったらザーサイ、＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせる。
2、鍋にたっぷりの熱湯を沸かし、ラーメンを袋記載のゆで時間ゆでる。ザルに上げ流水で洗ってヌメリを取る。お湯にくぐらせて温め、水気をきって、＜和えダレ＞のボウルに入れ、和える。
3、器に(2)を盛り(1)をのせ、白ゴマとラー油をかける。
【No.3】エスニックな香り広がる！「冷やしグリーンカレーのフォー」ベトナムの米麺「フォー」をグリーンカレー風スープでいただく、エスニックな変化球麺です。ぷるぷると柔らかい米麺にスパイシーなスープが絡んで、これまでにない新感覚のひんやり麺体験が楽しめます。ベトナムカフェ気分でおうちランチを楽しんでみてください♪
冷やしグリーンカレーのフォー
【材料】（2人分）
ナス 2本
冬瓜 1/16個
トマト 1個
バジル(生) 適量
フォー 200g
<グリーンカレー>
グリーンカレーペースト 大さじ 1
ココナッツパウダー 60g
お湯 300ml
ナンプラー 大さじ 1
砂糖 小さじ 1
【下準備】
1、ナスはヘタを切り落として縦半分に切り、2cm角に切る。
2、冬瓜は皮とワタを切り取り、2cm角に切る。
3、トマトはヘタをくり抜き、8〜6等分のくし切りにする。
4、ココナッツパウダーはお湯で溶かしておく。
【作り方】
1、鍋に＜グリーンカレー＞の材料を入れて火にかけ、煮たったらナスと冬瓜を加え、柔らかくなるまで火を通す。粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。(ヒント)ダマが気になるようでしたら、網でこして下さい。
2、鍋にたっぷりの熱湯を沸かし、袋の表示に従ってフォーをゆで、水気をきって器に分け入れる。
3、(1)をかけ、トマトをのせてバジルを飾る。
【材料】（2人分）
ナス 2本
冬瓜 1/16個
トマト 1個
バジル(生) 適量
フォー 200g
<グリーンカレー>
グリーンカレーペースト 大さじ 1
ココナッツパウダー 60g
お湯 300ml
ナンプラー 大さじ 1
砂糖 小さじ 1
【下準備】
1、ナスはヘタを切り落として縦半分に切り、2cm角に切る。
2、冬瓜は皮とワタを切り取り、2cm角に切る。
3、トマトはヘタをくり抜き、8〜6等分のくし切りにする。
4、ココナッツパウダーはお湯で溶かしておく。
【作り方】
1、鍋に＜グリーンカレー＞の材料を入れて火にかけ、煮たったらナスと冬瓜を加え、柔らかくなるまで火を通す。粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。(ヒント)ダマが気になるようでしたら、網でこして下さい。
2、鍋にたっぷりの熱湯を沸かし、袋の表示に従ってフォーをゆで、水気をきって器に分け入れる。
3、(1)をかけ、トマトをのせてバジルを飾る。
■シーン別に楽しむ！おうちで作れる世界の冷たい麺3選本格的な冷麺が食べたいときは韓国冷麺、辛いものでスカッとしたいときは担々麺、ちょっと特別感を出したいランチにはグリーンカレーフォーと、その日の気分で世界を旅する気分を味わってみてください。梅雨のじめじめも、世界の本格麺料理でおいしく乗り切りましょう！