ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「え？あなたが私にそれ言うの？」ママ友からマウントに衝撃…入園式… 「え？あなたが私にそれ言うの？」ママ友からマウントに衝撃…入園式から嫌な予感しかしない！ 「え？あなたが私にそれ言うの？」ママ友からマウントに衝撃…入園式から嫌な予感しかしない！ 2026年6月18日 7時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 入園式でいきなり嫌味を言われてしまった遙さん。ただでさえ慣れない新生活なのに、幸先が悪すぎます…。そこへ救いの手を差し伸べてくれた親切なママ友。でも、格式ある幼稚園だから…という言葉、少し引っかかりませんか？この先、誰を信じればいいのか分からなくなってくるかもしれません。>>【まんが】ママ友ゲーム(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ママ友ゲーム ついに元妻の居場所を発見！俺のいない人生を楽しんでる!? 元妻の暮らしを見た夫の本音【私が義妹と縁を切った理由 Vol.168】 「孫のために買ったけど迷惑だったわね…」義母が良かれと思ってを繰り返す…夫も義母の味方!? 妻のとった行動とは