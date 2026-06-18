○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０　日・１年物国庫短期証券の入札
１５：００　英・失業率
１５：００　英・失業保険申請件数
１７：００　ユーロ・経常収支
１８：００　ユーロ・建設支出
２０：００　英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表
２０：００　英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２１：３０　米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２３：００　米・景気先行指標総合指数

出所：MINKABU PRESS