１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円６５銭前後と前日と比べて２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円７７銭前後と同１円５０銭弱のユーロ安・円高だった。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、政策金利の指標であるフェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を３．５０～３．７５％と４会合連続で据え置くことを決めた。あわせて公表された政策金利見通し（ドットチャート）では、政策担当者の半数近くが政策金利を現行水準に据え置くだけでは物価上昇率を２％の目標まで押し下げるのに不十分との見方に転じ、２６年末で適切と考える水準は３．７５０％と３月時点の３．３７５％から上昇した。年内の利上げ観測が高まるなか、米長期金利が上昇するとともにドル買いが流入。日米金利差の拡大が意識され、ドル円相場は一時１６０円８０銭と１年１１カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５０１ドル前後と前日と比べて０．０１１０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS