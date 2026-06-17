長引く「胃もたれ」の原因は？ 放置するリスクや受診すべき目安【医師解説】

胃もたれや腹痛といった症状は日常的なものですが、場合によってはがんなどの重大疾患が隠れている可能性もあります。そうした疾患を見つけるのに大事なのが問診。診察時、医師に伝えるべきことを忘れてしまうと、重大な疾患の見過ごしにつながることもあります。そこで今回は、受診時に伝えるべきことを「牛腸内科クリニック」の牛腸先生に解説していただきました。

監修医師：

牛腸 俊彦（牛腸内科クリニック）

昭和医科大学医学部卒業。その後、昭和医科大学横浜市北部病院、富士吉田市立病院、昭和医科大学消化器内科などで経験を積む。2024年、神奈川県藤沢市に位置する「牛腸内科クリニック（旧・牛腸内科医院）」の院長に就任。医学博士。日本消化管学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本内科学会認定医。日本スポーツ協会公認スポーツドクター、神奈川県難病指定医。

編集部

胃もたれとは、どのような症状を指すのですか？

牛腸先生

食事をした後、胃が重いと感じたり、胃に長く食べ物が残っていたりするように思う症状が胃もたれです。「食べ物の消化が遅いと生じる様々な不快感」と考えればいいでしょう。

編集部

なぜ、胃もたれが起きるのですか？

牛腸先生

様々な原因が考えられます。食べ過ぎや飲み過ぎが胃もたれの原因になることがありますし、消化の悪いものを食べたときに胃もたれを感じることもあります。そのほか、ストレスによって自律神経が乱れると胃の働きが鈍くなり、胃もたれになることもあります。

編集部

病気が原因のこともあるのですか？

牛腸先生

例えば、胃炎や胃潰瘍、逆流性食道炎などが原因となって胃もたれが起きる可能性もあります。また、ピロリ菌感染がきっかけとなって慢性胃炎や胃潰瘍が起こり、それによって胃もたれを生じるケースもあるでしょう。

編集部

胃もたれでも受診した方がいいのでしょうか？

牛腸先生

短時間で改善する場合には特に心配ありませんが、長期間にわたって続いたり、頻繁に起きたりする場合には消化器内科の受診をおすすめします。また、市販薬で改善しなかったり、体重減少や食欲不振がみられたりする場合も受診しましょう。場合によっては、胃がんなど深刻な病気が隠れていることもあるからです。

※この記事はメディカルドックにて＜その胃もたれ・腹痛、「胃がん」や「大腸がん」かも… 受診時に伝えるべきことを医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。