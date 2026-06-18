株式会社ロモジャパンは、魚眼レンズ一体型の35mmフィルムカメラ「Fisheye No.2」に新色「La Mer」を追加した。

これまで「Fisheye No.2」には、ブラック&ホワイトのスタンダードカラーのほか、Rodeo Denim、Papaya Pop、Acapulco La Quebrada、Grape Jamが追加されている。

今回加わったのは、フランス語で「海」を意味する「La Mer」を冠した青系カラー。

内蔵フラッシュを搭載するほか、ホットシューにクリップオンストロボを装着できる。また、ホットシューに装着する魚眼レンズの視野に合わせたビューファインダーが付属する。

提供：株式会社ロモジャパン（以下同）

フィルム：35mmフィルム 焦点距離：10mm 絞り：F8（固定） シャッタースピード：1/100秒、バルブ（B） 内蔵フラッシュ：搭載 ISO感度：感度調整なし 多重露光：対応 三脚穴：非対応 ケーブルレリーズ：非対応 フラッシュ用電源：単3形電池1本 価格：6,980円