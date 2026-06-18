「こういう事態が起きるのもW杯」久保建英の負傷に堂安律が言及「彼のためにステージを…」
日本代表にまた試練がもたらされた。
６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルで実施されたトレーニングの前、オランダ戦で久保建英が左膝を負傷したと正式に発表された。
日本サッカー協会の広報担当者によれば、MRI検査を受けて負傷が確認され、離脱はせずに、早期復帰を目指してリハビリに励むという。
久保の怪我について、10番の堂安律は「いろいろなトラブルというか、そんなネガティブには言いたくないですけど、こういう事態が起きるのも、ワールドカップのひとつだと思っています」とコメントした。
「ただ、幸いタケは離脱せずに、チームとの可能性を探りながら、こうやって一緒に戦えて、僕たちが彼のためにステージを用意できる場所はあると思うので。僕らは必死に戦って、またピッチに戻ってこれるように、時間をかけて。帰らないようにしていきたいなと思います」
久保をW杯中に復帰させるために、勝ち進む覚悟を示した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルで実施されたトレーニングの前、オランダ戦で久保建英が左膝を負傷したと正式に発表された。
日本サッカー協会の広報担当者によれば、MRI検査を受けて負傷が確認され、離脱はせずに、早期復帰を目指してリハビリに励むという。
久保の怪我について、10番の堂安律は「いろいろなトラブルというか、そんなネガティブには言いたくないですけど、こういう事態が起きるのも、ワールドカップのひとつだと思っています」とコメントした。
「ただ、幸いタケは離脱せずに、チームとの可能性を探りながら、こうやって一緒に戦えて、僕たちが彼のためにステージを用意できる場所はあると思うので。僕らは必死に戦って、またピッチに戻ってこれるように、時間をかけて。帰らないようにしていきたいなと思います」
久保をW杯中に復帰させるために、勝ち進む覚悟を示した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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