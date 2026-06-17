「できないことを克服しなさい」……多くの人がそう言われて育ってきた。しかし、家具メーカー大手のニトリでは、社員の短所の克服は目指さないという。「何ができないか」ではなく、「何が得意か」に目を向けてきた。人の強みを生かす組織づくりに迫る。※本稿は、実業家の似鳥昭雄（著）、精神科医の岩波 明（監修）『発達障害の私だからこそ、成功できた』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。

自身の経験を活かした

ニトリ流の人材育成

ニトリの成長を支えてくれているのは社員ですが、その人材育成の柱として「配転教育」を行なっています。これは2、3年で部署異動を行ない、社員にさまざまな部署の仕事を経験してもらう取り組みで、それぞれの隠れた長所を発見できる良さがあります。

自分の短所はコンプレックスとなりやすいからこそ、自分自身でもよくわかります。でも長所は案外本人もわかっていないことが多い――というのが、発達障害の特性とともに生きてきた私の考えです。

なのでニトリでは、「その人の良いところは何か？何が得意なのか？」を探し出すために、部署を変えていろんな経験をしてもらうようにしています。すると、それまでは見えてこなかった部分が表に出てくるのです。

一人ひとり、年齢も違えば職種も違い、それぞれに持っている技術や資格も異なります。その人が本当は何を得意としているのかは、過去の経験からだけではわからないものです。だからこそ、ニトリでは社員にたくさんの機会を与えています。

「あなたこれ、向いているんじゃない？」「これ、やってみたら？」。そう言ってあげるのです。

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