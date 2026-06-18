― ダウは507ドル安と5日ぶりに反落、FOMCを受けて年内利上げ観測が高まる ―

ＮＹダウ 　　　51492.55 ( -507.12 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7420.10 ( -91.25 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26021.66 ( -354.68 )
米10年債利回り　　4.488 ( +0.048 )

ＮＹ(WTI)原油 　　76.69 ( +0.74 )
ＮＹ金 　　　　　4381.4 ( +27.0 )
ＶＩＸ指数　　　　18.44 ( +2.03 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　69910 ( -140 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　69970 ( -80 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース