米国市場データ ＮＹダウは507ドル安と5日ぶりに反落 （6月17日）
― ダウは507ドル安と5日ぶりに反落、FOMCを受けて年内利上げ観測が高まる ―
ＮＹダウ 51492.55 ( -507.12 )
Ｓ＆Ｐ500 7420.10 ( -91.25 )
ＮＡＳＤＡＱ 26021.66 ( -354.68 )
米10年債利回り 4.488 ( +0.048 )
ＮＹ(WTI)原油 76.69 ( +0.74 )
ＮＹ金 4381.4 ( +27.0 )
ＶＩＸ指数 18.44 ( +2.03 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 69910 ( -140 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 69970 ( -80 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 51492.55 ( -507.12 )
Ｓ＆Ｐ500 7420.10 ( -91.25 )
ＮＡＳＤＡＱ 26021.66 ( -354.68 )
米10年債利回り 4.488 ( +0.048 )
ＮＹ(WTI)原油 76.69 ( +0.74 )
ＮＹ金 4381.4 ( +27.0 )
ＶＩＸ指数 18.44 ( +2.03 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 69910 ( -140 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 69970 ( -80 )
※( )は大阪取引所終値比
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