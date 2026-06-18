◇交流戦 阪神10―3楽天（2026年6月17日 甲子園）

本塁打あり、犠飛あり、適時打あり……と多彩だった阪神の得点パターンには2度のセーフティースクイズもあった。

一つは6回裏、大山悠輔の右犠飛で3―0とした1死一、三塁、高寺望夢の初球だった。バントは狙い通りの一塁寄りだったが、やや小飛球となった。それでも三塁走者・森下翔太は第2リードから判断よくスタートを切り、打球が落ち、投手が処理した際には本塁を駆け抜けていた。

2度目は6―3となった8回裏1死二、三塁。熊谷敬宥が2ボール1ストライクから丁寧に投前に転がした。敵失も誘って2者が還った。

いずれもリードを3点から4点に広げるスクイズだった。監督・藤川球児は自身の采配については多くを語りたがらない。作戦については余計である。試合後「決めた選手が良かったんじゃないですか」と素っ気なかった。「作戦はその時で終わりますから。それを生かすも殺すもそれ以降ですけど……。決めた選手が素晴らしい。ただ、それだけのことですね」

もちろん、藤川の言う通り、試合中は瞬時の決断、選択の連続である。一つのサインを出した直後には、もう次のプレーが待っている。監督は決断と選択の連続なのだ。

ただ、作戦には指揮官としての思いがこもっているのは確かだ。スクイズは英語「スクイーズ」で「しぼり出す」といった意味だ。1点をもぎ取るという強い意志の現れである。

同様に継投策にも意志が見てとれた。6回無失点、まだ60球だった先発・大竹耕太郎を降ろし、7回表には工藤泰成を起用した。藤川は「きちっと計算しての6回で十分というところの交代ですね」と言った。

球場内OB室にいた川藤幸三は「この先をみとるんやろう」と言った。「勝ちゲームでのリリーフよ。経験っちゅうのは何物にも代えがたい。工藤は自信に満ちた顔になってきて堂々と投げとる。1点リードでも使えるよ」。工藤の3者凡退2三振の投球を見届けると「帰るわ。腹減った」と笑い、球場を後にした。

パ・リーグ相手に苦しんだ交流戦は終わった。セ・リーグとの対戦が始まる。上位3強は接戦だ。この夜のスクイズ、継投の意志を生かしたい。

今後は1点ビハインドでのスクイズも、1点リードでの工藤起用もあろう。しびれる勝負が待っている。 ＝敬称略＝ （編集委員）