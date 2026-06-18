本拠地レイズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回4失点で今季7勝目を挙げた。右手中指から出血しながら力投。投手専念とみられていたが、6回には代打で登場するなど大谷劇場の一日となった。

右手中指から出血し、血染めのピッチングとなった大谷。6回4失点とした後、その裏の攻撃でサプライズが待っていた。

「5番・DH」のロハスのところで代打で登場。この日は投手専念とみられていたが、打者としても出場して遊ゴロだった。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」は、デーブ・ロバーツ監督の試合後会見を放送。代打起用について、指揮官は次のように語った。

「彼はホームランが打てる選手だからね。（起用したのは）彼と話したら、打席に立つことにすごく自信があると言っていたからだと思う。彼に打たせるチャンスがあったのはあのイニングだけだからね。あのチャンスを逃す手はないと思った」

大谷は防御率が試合前の1.06から1.47に。規定投球回に未到達とはいえリーグトップを守っていたが、ついに陥落した。



（THE ANSWER編集部）