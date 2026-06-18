本拠地レイズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板した。DHで先発出場はなく投手専念とみられていたが、6回に代打で打者出場。地元局も大興奮だ。

右手中指から出血し、血染めのピッチングとなった大谷。6回4失点とした後、その裏の攻撃でサプライズが待っていた。

「5番・DH」のロハスのところで代打で登場。この日は投手専念とみられていたが、打者としても出場して遊ゴロだった。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」も大興奮。実況のジョー・デービス氏は、「オオタニがネクストバッターズサークルにいるぞ」と笑いをまじえてコメントし、次のように続けた。

「もしここでロハスの代打にオオタニを起用するなら、これは機能する。そうなると、ここ（5番）がピッチャーの打順になる。次に5番に回ってきたときはピッチャーの打席になるので、おそらくその都度、代打を送り続けることになるだろう」

さらに「さあ、来た！ ショウヘイ・オオタニだ！」と紹介。解説のエリック・キャロス氏が「最高だな」と話すと、デービス氏は「マウンドで6イニングを投げ抜いたその日に、今度は代打として打席に立つ！」と伝えていた。

6回にフリーマンの逆転2ランが飛び出し、大谷は今季7勝目を挙げた。



（THE ANSWER編集部）