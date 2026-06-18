【フラッシュバック高市早苗首相の珍行・蛮行】

【続きを読む】高市早苗氏が国会でテレビ局に「電波停止」をチラつかせた暴挙…おごりと強権体質が露見

■2014年6月の記事を再掲載

ブチ切れ国会答弁に高圧的、感情的な態度。週末は公邸に引きこもり、外交では抱きついたり、踊ったりと謎のハイテンション。女性初の総理大臣として華々しく就任し、5〜6割台の支持率を維持する一方で、政治家・リーダーとしての資質に疑問符が付き始めた高市早苗首相。そんな高市首相の本質を日刊ゲンダイのアーカイブから振り返る（年齢、肩書は当時のまま）。

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「毎年、春も夏も秋も、英霊に感謝と尊崇の念を捧げてきた」――。また女性閣僚の発言が波紋を広げている。高市早苗総務相がきのう（14日）、17日からの靖国神社の秋季例大祭に合わせ参拝する意向を表明した。

日中関係の改善に向け、安倍周辺は11月に北京で開催されるAPECでの日中首脳会談を画策中だ。その折も折、閣僚のひとりが靖国参拝を強行すれば日中間に余計な波風が立つ。中国共産党の機関紙「人民日報」のオンライン版も速報し、与党の公明党幹部からも「日中の微妙な時期だから配慮すべき」との声が上がった。

自分の思想・信条を引っ込めて、「政府の方針に従う」と国会で“宣言”した高市の参拝表明には「安倍周辺が彼女を使って靖国参拝断念を首脳会談の条件とする中国側の出方を探っているのではないか」（政府関係者）という見方もある。

とはいえ、高市といえば「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」のメンバーで、いまやタカ派の急先鋒のように振る舞っているが、こんな指摘がある。

大橋巨泉氏が週刊現代のコラム（13年6月1日号）で、村山談話に異を唱える高市への違和感をこう書いていた。

〈二十数年前、リベラルで可愛かった早苗ちゃん、あの司会のおじさんを覚えているよね！ 君は間違っているんだよ〉

国会議員バッジを着ける以前の高市を知る関係者もこう言う。

「20代半ばに米国に渡った彼女は、民主党の女性下院議員の事務所入り。左派リベラルでフェミニズム運動の先頭に立っていた改革派議員の元に2年近くいたのです」

そんな高市がタカ派色を強めていったのは小泉政権の頃。02年に「小泉総理の靖国神社参拝を実現させる超党派国会議員有志の会」の会長に就任すると、続く安倍政権で沖縄・北方相に就任。07年の終戦記念日には現職閣僚としてただひとり、靖国を参拝した。

「これといった実績に乏しい彼女ですが、時の権力との距離感は抜群です。政調会長時代は官邸の意向を党内で揉まずに平然と丸のみしていましたし、靖国参拝も権力にすり寄るための方便だと冷めた目で見る向きは少なくありません」（永田町関係者）

一議員の功名心が外交を危うくしていたら、もう終わりだ。（つづく）