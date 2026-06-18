【増田俊也 口述クロニクル「茶の間を変えたコメディアン 欽ちゃんのぜ〜んぶ話しちゃう！」】#19

【前回を読む】萩本欽一（18）テレビ初出演で「やっぱり向いてない」と落ち込む欽ちゃんを思い直させた一通の手紙

作家・増田俊也氏による連載、各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。待望の第2弾は、「視聴率100％男」として昭和のテレビ界を席巻したコメディアンの萩本欽一氏です。

◇ ◇ ◇



増田「二郎さんのその言葉に萩本さんはびっくりしたと」



萩本「うん。だって俺が言おうとしたのと同じこと言うんだもん。二郎さんが『ところで欽ちゃんの話って何？』『役替わった方がいいんじゃないっていう話』『なんだ、おんなじ話？』『簡単だね』って言って替わったんだけども」

増田「まさに日本のテレビ史が変わる瞬間ですね」

萩本「俺の中でね、何で俺そこでね、替わった方がいいよって言ったんだかっていうのは、自分の中で定かでなかったの。でもこの間、滝大作*さんが亡くなったときに、彼がこう言っていたと。『あの机がコントのウケなかったときにボケとツッコミ役を替えたらどうかと言ったのは俺なんだ。55号を有名にしたのは俺だって言ってた。そう言って亡くなった』って聞いて。えー、そうかと。それで気づいたんですよ。私が替えようって言ったのは、そのときのコントを滝さんが見てて、二郎さんに言わないで俺に言ったんじゃないかって。『欽ちゃん、あれ役を替えたら面白いよ、おかしいよ。ちょっと替えてごらん、やってごらんって。そう言われてたんだよ。同じことを二郎さんが言ったんで『俺も替えた方がいいと思うよ』って言ったんじゃないかな。だから俺、今まであちこちで自分が役を替えたと言ってた言葉、ちょっと訂正したいと思いますよね」

※滝大作（たきだいさく）:放送作家・演出家・プロデューサー。1960年代、日本のテレビバラエティーはまだ完成していなかった。寄席、レビュー、ストリップ劇場の幕間芸、浅草軽演劇、その雑多なものをそのままテレビへ流し込んでいた時代に、滝大作はその“混沌”を番組へ変えた側の人物だった。

増田「浅草で何回上演してから替えようってなったんですか」

萩本「えーっと、やったのがね、2回ぐらいですね。2回やってどうもウケないんで」

「これが正しい歴史です」

増田「自分たちでもやっぱり違和感があった」

萩本「ああ、私、ありました。あったんだけども、替わるつもりはなかった。二郎さんに『替わった方がいいんじゃない』と言われて、俺も『やっぱり替わった方がいいね』って言ったんだけど、どう考えてもね、なんで替わった方がいいって思ったかって言葉がないんだもん、俺。でも替わった方がいいって言ってるんですよ。やっと気づきましたよ。滝さんが見てたんです」

増田「幕が開く前にやってたとき」

萩本「そうです、そうです」

増田「15分か、10分」

萩本「そう。それで、滝さんが替えた方がいいんじゃないかって俺に言ったんじゃないですかね」

増田「それが萩本さんの耳に残って」

萩本「そうそう。それでちょうど、ちょっと二郎さんと話あるんでって別れていって」

増田「へえ。なるほど」

萩本「正しい歴史で言うと、俺は滝さんに言われて替えた方がいいって言ったんだね」

増田「二郎さんは自分で思ってた？」

萩本「二郎さんのほうははっきり言ってた。『やっぱり俺が突っ込みだと年食ってるやつが若いやつをいじめてるように見えてると思う。あら、いじめだよ。ツッコミじゃねーよ。やっぱり若いのが年上いじめるのがツッコミとボケだよ。そんな気がする』ってね」

（つづく ＝火・木曜公開）

▽はぎもと・きんいち 1941年、東京都生まれ。高校卒業後、浅草での修行を経て、66年にコント55号を結成。故・坂上二郎さんとのコンビで一世を風靡した。その後、タレント、司会者としてテレビ界を席巻し、80年代には週3本の冠番組の視聴率がすべて30％を超え、「視聴率100％男」の異名をとった。社会人野球「茨城ゴールデンゴールズ」の初代監督、2015年には73歳で駒澤大学仏教学部に入学するなど挑戦を続け、25年10月にスタートしたBS日テレ「9階のハギモトさん！」は今年4月からSEASON3に突入した。

▽ますだ・としなり 1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい！大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」（講談社）が発売中。現在、拓殖大学客員教授。