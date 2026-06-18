女優の広瀬アリス（３１）が１０月２日公開の映画「沖晴くんの涙を殺して」（矢崎仁司監督）で８年ぶりに映画単独主演することが１７日、わかった。

額賀澪（みお）氏の同名長編小説を実写映画化。広瀬は末期の乳がんを患い余命１年を通告され、故郷に戻ってきた音楽教師・踊場京香を演じる。母校の合唱部の指導をする中で、津波で家族を亡くし、「喜び」以外の「嫌悪・怒り・哀れみ・恐れ」といった感情を失った高校生・沖晴と出会う。「死」を抱えながらもどう生きるかをひたむきに追いかける者同士が、限りある人生に「生きる」をもたらしていく。

映画単独主演は２０１８年に公開された「巫女っちゃけん。」以来。今作について「生きるということに直面した京香と沖晴くんの人間物語だと思っています」と説明。日本テレビ系連続ドラマ「なんで私が神説教」（２５年）以来の教師役となるが、「京香を演じていくと、自然と自分の弱いところも愛そう、そんな優しい気持ちになれました。こんなにも日常が、そして感情が素晴らしく愛（いと）おしいものなのかと、そう思える映画」と話した。

２０１５年に松本清張賞と小学館文庫小説賞を受賞した原作者の額賀氏は「自分がこれまで書いてきた作品の中でも特に思い入れの強い作品。刊行直後に映画化の打診をいただき、長い時間をかけて完成したことをうれしく思う」とコメント。「『ネガティブな感情などなければどれほど楽に生きられるだろう』と思うことも多い日々の中で、怒りや悲しみや不安を感じるからこそかみ締められる幸せがある」と語った。