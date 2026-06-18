ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１８日、プロ野球１軍の球団数拡張案が出たことを報じた。

国会議員の超党派で結成された「野球の未来を考える議員連盟」の臨時総会が１７日、東京・千代田区内の衆議院第一議員会館で行われ、最高顧問に岸田文雄元首相、幹事長には小泉進次郎防衛相が就く中、ソフトバンクの王貞治球団会長と日本ハムの栗山英樹ＣＢＯが「野球・スポーツの未来−次世代のための環境づくり」をテーマに特別講演。両氏は競技の普及を目的とした、プロ野球１軍の球団数拡張（エクスパンション）を提唱した。

総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「メジャーリーグは実は１０年に１度くらいの頻度で２球団ずつ増えています（現在３０球団）。これによりファン層や市場規模を拡大してきた経緯があります。そして１９９０年代にはメジャーと日本のプロ野球で収益規模は大差ありませんでしたが、今はメジャーのお財布の方がはるかに潤っています」と現在は８〜１０倍の規模の差があることを紹介。

そして「トップ選手の流出が続く今、日本のプロ野球にも大胆な改革が必要なのかもしれません」と語った。