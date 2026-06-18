高市早苗総理が強い意欲を見せている憲法改正。しかし、そもそも憲法の中身をどれだけ知っているだろうか。

【映像】大阪おばちゃん語訳で読む「憲法9条」

ニュース番組『わたしとニュース』では、法学者の谷口真由美氏と漫画家の瀧波ユカリ氏とともに、憲法の条文を「大阪おばちゃん語」で読み解きながら、憲法を自分ごととして捉えるためのヒントについて深掘りした。

■「9条は変えたくない」「ほとんど分からない」街の声と現状

「憲法9条の存在は、世界の平和、日本国の安定にとって、総理は砦だと感じられたか、足かせだと感じられたか、そこの根本的な価値判断をお聞きしたいとかねてから思っていました」（中道改革連合・小川淳也代表）

ホルムズ海峡の事実上の封鎖について、トランプ大統領との首脳会談で自衛隊の派遣が話題になった際、憲法9条をどのように認識していたか、問われた高市総理は…。

「トランプ大統領との会談の時に砦だと思ったか、足かせだと思ったかということですが、そういったことを考えていたわけではございません。確かに自衛隊派遣の話はありました。現行の憲法9条はこうなっている、そして現行の自衛隊法ではこうなっている、今できることとできないことがある。これはできませんということをしっかりと申し上げた」（高市総理）

「戦争の放棄」や「戦力を持たない」ことなどを定めた憲法9条。武力に頼らない平和主義を示す、日本の憲法の要とも言える条文だ。そもそも、この憲法9条について街の人はどう思っているのか。

「9条は変えたくないっていうのはあります。世界中が戦争している。それに巻き込まれたくない」（70代女性）

「えー憲法…いやもうほとんど分からないです。（9条は）戦争とかのやつですか？若干分かります」（30代女性）

「9条の問題とか、一番初めには出てきますね。（Q.憲法9条の内容は言えますか？）パッと出てこないですね」（40代男性）

憲法9条という言葉は聞くが、具体的に中身を答えられる人は少ないのが現状だ。こうした状況を踏まえ、谷口氏は次のように指摘する。

「こんなものだと思う。いろいろなところで話をするが、『憲法は何条まであるか知っていますか？』と聞くと、みんな『ん？17条？』などと言って『聖徳太子か』みたいにコントみたいな話になったりする。その頃より複雑な社会になってるのにそんな短いわけないやんと。正しくは103条。実質は99条で終わりで、あとは補則などだ。それすら知らない人たちが私の実感だとたくさんいる中で憲法改正を、国民の総意としてしようとしているというのは、そうなのかな？という気がする」

瀧波氏も、現状への懸念を口にする。

「内容がわからないで『改正』と言われた時に、『改正』って『改めて正しい』と書くから何かいいことをしようとしているのかな、ぐらいに感じてしまっているとしたら、それはとても怖いことだと思う」

■「主語を私にする」憲法を自分ごとにすると理解が進む？

瀧波氏は、デモに参加する際に憲法の条文を流す電光掲示板（エレクトリカル憲法マシン）を持参、現場でのリアルな様子について明かす。

「私はこれで憲法9条、13条、14条を文字で流しているが、『私も14条が好きです』などと話しかけてくれる人は結構いる」

「最近は擬人化もされている。日本国憲法が人の姿になっていて、個人の方がグッズを作っていたり、本当に憲法そのものを推すという文化が今どんどん広がっている」

この“推し条文”や“擬人化”というアプローチについては、谷口氏も賛同、憲法を“自分ごと”として捉える方法を披露した…。

「すごく大事なこと。本当は『日本国民は』というところを、『私』や『僕』、自分の名前を入れてみたらよくわかるので、擬人化っていい方法だと思う。（主語を『私』にすることで）述語や動詞が自分にかかってくる。社会契約というものの考え方を前提として、私たちの社会は成り立っているので、今の憲法も日本国民である限りは決めたのは「私」であり「あなた」

私たちがこれを引き継ぎながら決めていっている。だから『私は決めていない』という人がいたら大問題です」

これを聞いた瀧波氏は、「『日本国民は』のところを『私』に変える。そうすると、運動会の時に子どもが『宣誓、僕たち、私たちは正々堂々と戦うことを誓います』と言うのと同じで、『私たちは守ります。戦争をしません』という風に読めばいいんですね」と納得した様子で語った。

■大阪おばちゃん語で読み解く「憲法9条」と「11条」

では、実際に憲法にはどんな事が書いてあるのか。憲法9条には…。

「第2章 戦争の放棄」

第9条〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。

これを谷口氏が考案した「大阪おばちゃん語」にすると…。

「大阪おばちゃん語訳」

1 日本国民は、正義と秩序でなりたってる国際平和を心底大事やと思って追い求めていくで。 国とか政府が権限ふりかざして戦争はじめたり、武力つかって威嚇したり武力つこたりするっちゅうのは、世界のもめごとを解決するためには永久に棄てましてん。

2 ほんで、さっきの戦争を永久に棄てましてんっていう目的を達成するためには、軍隊とか戦力は持ちまへんで。ほんで戦争する権利は認めまへんで。

この大阪おばちゃん語訳を聞いた瀧波氏は「憲法を読む時は、なんとなく男の人の声で再生していたが、大阪おばちゃん語訳になった途端に、もっと親しみやすくなって、それがすごくいいと思った」と笑顔でコメント。谷口氏も「皆さんのお国言葉、生まれ育った言葉で話すのが一番大事だ」と、憲法を身近に感じる重要性を語った。谷口氏はその上で、9条1項の「永久に捨てましてん」という部分の重要性を解説。

「誰かが決めたものではなく、主語は『私たち』なので、私たちが決めたものなんです。『俺は決めてへん』『私は決めてへん』という逃げはできない設定になっているというのが、今の日本の憲法の大前提。そこを知らないと、『永久にと言ったって変えられるやん』と思うかもしれないが、『永久』は深い。それをやめるとなったら、『永久』をやめる、よほどの理由があるということを、理由がある人達がちゃんとわかるように説明しないとダメ」

さらに、基本的人権について定めた11条を大阪おばちゃん語にすると…。

「第3章 国民の権利及び義務」

第11条〔基本的人権〕

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

「大阪おばちゃん語訳」

国民は、すべての基本的人権をもってますねん 基本的人権っちゅうのは、人が生まれながらにしてもってる権利(自然権)のことですねんわ。憲法は国民に基本的人権保障してまして、いまの私らにも、将来の世代の子らにも永久の権利として与えられてまんねんで。

この「生まれながらにして持っている（自然権）」という考え方について、谷口氏は…。

「人が生まれながらにして与えられている、持っているから自然権という考え方。生まれながらにして持っているというのはすごいこと。基本的人権をみんなが持っているということになると、例えばその基本的人権がないと言われる人や、裁判で獲得していかなきゃいけない人たちは『人じゃないんですか？』という話になる。同じ世界、同じところに住んでいるのに、『あの人は人、この人は人じゃない』みたいなことにならないかという話がある。同性婚なども、婚姻の自由や権利は基本的人権なのに同じ性別の人を好きというだけで『その人は人じゃないんですか』という話になる」

瀧波氏は「ここで語られている人権や権利について、今よく『義務と権利は引き換え』みたいなことを言う人がいるが、全然そんなものではないということが、この11条を読むだけでもわかる」と述べると、谷口氏は次のように解説した。

「『義務と権利がセット』と言う人は、何かを間違って学習している。憲法に義務は書く必要はない。他の国の憲法には義務が書いていないものもある。日本国憲法は大日本帝国憲法の改正で並びが一緒なので、1章の天皇から始まる（新設された第2章の『戦争放棄』などはあるが）。『臣民の権利義務』としていたところを『国民の権利及び義務』に書き換えているので義務が残っている」

最後に、谷口氏は人権の本質について次のように締めくくった。

「憲法もそうだが、人権は大変な時にしか感じない。普段は空気みたいにあるかもしれないが、困った時に出てくる。困った時に『助けて』とか『しんどい』と言っていい。そのしんどさを誰かと分け合って、みんなでなんとかしましょうというのが人権でもある。一緒に暮らすコミュニティの中での人権という話なので、分け分けしたらいいのよ。『不断の努力』ということも書かれているが、人権は守らないとあっさり権力を持っている人に奪われますよ、というのは歴史が証明している。そのため、私たちは不断の努力というと難しいけど、不断の努力で人権を守らないと」

（『わたしとニュース』より）