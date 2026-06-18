かわいい顔して、押すところは押す。勝った後にも大げさに喜ばないところがまたキュート。大会中に急成長を遂げているポーカーグラドルの表情が光る瞬間だった。

【映像】童顔ポーカーグラドル、会心勝利でも可愛く“おすまし顔”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第10回が6月13日に配信。西野夢菜が山瀬まゆとの一戦で強役を活かしてポット獲得、敗者復活戦からの決勝進出へ向けて一歩前進した。

この場面では、山瀬がハートの「J10」で参戦。これに対して西野はクラブとダイヤの「64」でコールした。フロップは全てスペードの「5」「J」「8」。山瀬は「J」をヒットさせたが、西野がチェックすると、山瀬もそれに続いた。

ターンカードはハートの「7」。ここで西野は「4」から「8」までがつながり、ストレートを完成させる。西野は3500点をベット。「J」が当たっている山瀬もコールし、勝負はリバーへ向かった。実況のテツヤも「このストレートを決勝への階段にしていくことができるか！？」と熱を込めた。

リバーカードはダイヤの「A」。山瀬がチェックすると、西野は8500点をベット。山瀬はしばらく考えた末にフォールドし、西野がポットを獲得した。解説のAmuは「かなり強く見ているんでしょうね。ターンとリバーのベットを」と、西野のベットにトップヒットの山瀬がおりた意図を読み解いた。

ストレートをしっかり勝利につなげた西野は、チップを手元に寄せると、口元だけで笑うような“おすまし顔”。童顔グラビア女子らしいかわいらしさと、勝負どころで押し切る強さが同居する表情に、視聴者からは「おすまし夢菜」「大会で成長してる」と反応が相次いだ。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人と敗者復活戦を勝ち上がった2人の合計8人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）