【FIFAワールドカップ2026】ポルトガル代表 1ー1 コンゴ民主共和国代表（日本時間6月18日／ヒューストン・スタジアム）

【実際の映像】番狂せ衝撃ヘッドで歴史的歓喜の瞬間

52年ぶりにワールドカップ出場を果たしたコンゴ民主共和国代表に歓喜の瞬間が訪れた。エースFWヨアヌ・ウィサが歴史的な一撃を叩き込み、スタンドは熱狂に包まれた。

コンゴ民主共和国は、旧ザイール共和国時代に出場した1974年の西ドイツ大会以来、52年ぶり2度目の出場。当時は3戦全敗、無得点14失点と苦しい結果に終わっていた。さらに今大会直前には、国内でのエボラ出血熱の影響によりアメリカ入国時に隔離措置が取られるなど困難を乗り越えて初戦を迎えている。

日本時間6月18日、FIFAワールドカップ2026グループK第1節でポルトガル代表と対戦。1点を追う45＋5分、ついに歓喜の瞬間が訪れる。

右CKからショートコーナーを選択すると、DFアルトゥール・マスアクが左足でインスイングのクロスを供給。ボックス中央へ送られたボールに対し、ディフェンスラインのギャップへ巧みに入り込んだ身長176センチのウィサが、完璧なタイミングで跳び上がる。首を強く振り抜いたヘディングシュートは、ゴールネットに突き刺さった。

スタジアムは一体となって熱狂

ゴール直後、ウィサはベンチ前へ駆け寄り、チームメートと息の合ったダンスを披露。これに呼応するようにサポーターたちも歓喜し、スタジアムは一体となって盛り上がった。

DAZNで解説を務めた岩政大樹氏（元日本代表）は「ポルトガルのやり方に対して準備したものですね。外に回っていくウィサに対するマークが外れました。下がりながらのヘディングで、しっかり首を使っていいシュートを打ちましたね」と絶賛した。

このゴールにSNSのファンたちも「ウィサ決めた！！」「素晴らしいクロスと最高のヘッド」「うまくマーク外したな」「これは狙い通りの形だろう」とプレーを評価する声に加え、「サポーターたち楽しそう」「かわいいダンスw」「コンゴの雰囲気いいな」と会場の一体感に注目する声も上がっている。

このゴールはコンゴ民主共和国にとってワールドカップ初得点。試合は1ー1で終了し、歴史的な初ゴールとともに貴重な勝ち点1を手にした。

（FIFAワールドカップ2026）