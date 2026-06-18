天皇皇后両陛下は、現地時間の17日午後7時半ごろからアムステルダム王宮で行われたウィレム・アレキサンダー国王、マキシマ王妃夫妻主催の晩さん会に臨まれました。

晩さん会には国王の母ベアトリックス前女王や、国王の長女で次の女王となることが決まっているカタリナ・アマリア皇太子（22）、三女のアリアーン王女（19）など王族も出席し、両陛下は最初に記念撮影に臨まれました。

その後、両陛下は国王夫妻と共に晩さん会の招待客を出迎えられました。

天皇陛下はホワイト・タイに燕尾服、皇后さまはイブニングドレスにティアラ姿で共に勲章を着用して臨み、にこやかに招待客らの挨拶を受けられました。

その後、両陛下は国王夫妻やほかの王族らとともに晩さん会会場に入られました。

はじめにウィレム・アレキサンダー国王のスピーチが行われました。

そして「君が代」が演奏されました。

続いて、天皇陛下が立ち上がりお言葉を述べられました。

＊＊＊＊日本語訳全文＊＊＊＊

ウィレム・アレキサンダー国王陛下、マキシマ王妃陛下、ベアトリックス王女殿下

Goedenavond（オランダ語で「こんばんは」）

この度は御親切な御招待により雅子と共に国賓として貴国を訪問し、ウィレム・アレキサンダー国王陛下、マキシマ王妃陛下と再び親しくお目にかかれることをうれしく思います。このような素晴らしい晩餐（さん）会を催していただきましたこと、また国王陛下から懇篤（こんとく）な歓迎のおことばを頂いたことにも心から御礼を申し上げます。両陛下を始め貴国の皆様から私たちの訪問に向けて多大なる御尽力を頂きましたことに、併せて深く感謝申し上げます。

私が初めて貴国を訪問したのは、英国留学中の1984 年のことでした。私的な訪問でしたが、当時皇太子でいらした10代のウィレム・アレキサンダー国王陛下には空港までお出迎えいただき、滞在中には当時、女王陛下でいらっしゃった、ベアトリックス王女殿下、故クラウス殿下御夫妻、ウィレム・アレキサンダー国王陛下、コンスタンティン王子殿下とご一緒に、アイセル湖で女王専用ヨットに乗せていただき、セーリングをしたことなども良い思い出です。その後も、2002年の国王王妃両陛下の御結婚式や2013年の素晴らしい御即位式に御招待をいただいて、その晴れやかな行事に参列し、国王王妃両陛下に、皇后と共に直接お祝いを申し上げることができたことは幸いなことでした。また、2006年にはベアトリックス王女殿下の御親切なお招きにより、后の雅子と私は、私たちの娘である愛子と共にヘット・アウデ・ロー城でとても素晴らしい一夏の休暇を過ごさせていただき、幸いでした。私たちの滞在中、王女殿下や国王王妃両陛下を始めとするオランダの方々から様々な御配慮を頂きました。私たちが受けたこうした温かいおもてなしとお心遣いによって、ヘット・ローの素晴らしい環境での心和む楽しい滞在は更に特別なものとなり、今でも忘れられない思い出として、私たちの中で特別なものとなっています。その折の御厚意にも改めて心から感謝申し上げます。

今回、国王王妃両陛下のご親切なご招待により、その懐かしいヘット・アウデ・ロー城で再び数日過ごすことができたことも雅子と私にとって、とてもありがたいことでした。ヘット・アウデ・ローに到着時には嬉しい驚きがあり、私の両親が寄贈し、ベアトリックス王女殿下と国王陛下がお城のお堀に放流した鯉が再び元気に出迎えてくれ、そして20 年前に愛子が毎日のようにパンを与えていた一羽の黒鳥とも再会しました。今回、私たちがパンを与えると再び喜んで食べてくれたことも嬉しいことでした。東京にいる愛子にも、この黒鳥と鯉のお友達の話や前回ヘット・アウデ・ロー城でお世話をしてくださったスタッフの方々とお会いしたことを話したところ、愛子は非常に驚き、とても感動したと言っておりました。

我が国と貴国との関係は、1600年にオランダ船「デ・リーフデ」号が困難な航海の末に、我が国に漂着したことから始まりました。その後、日本が鎖国政策を採った時にも、両国の交流が途切れることはなく、長崎の出島にある約5メートルの狭き橋が200年以上にわたり、日本とオランダ、そして西洋世界を結び付けていました。私たち日本人は出島での貴国との交流を通じ、西洋の技術・文化を学ぶとともに、出島のオランダ商館により伊万里焼や漆器などの我が国の工芸品がヨーロッパにもたらされ、貴国のデルフト焼にも強い影響を与えるなど、相互に影響し合いました。この両国の長年にわたる交流は、両国政府と国民の類い希（まれ）なる熱意と努力の賜（たまもの）にほかなりませんでした。

2000年には、日蘭交流400周年を記念する催しが日本各地で行われました。その折、当時皇太子殿下でいらっしゃった国王陛下に来日いただき、長崎県と大分県で行われた記念式典に、御一緒に出席したことは、このような両国間の長い交流の歴史を振り返る上で貴重な機会になりました。

このような長きにわたる両国の友好と交流の歴史を振り返るとき、過去に苦難の時期があったことも同じく、決して忘れてはなりません。先の大戦の中で、多数の民間人を含む多くの尊い命が失われ、多くの人が傷ついたことは誠に悲しむべきことであります。私たちは絶えず謙虚に過去の歴史から学び、悲しみを繰り返さないよう、悲惨な体験や苦労を後の世代に伝えていかなければなりません。そして、今なお当時の痛みを負い続けている人々がおられることに思いを致し、平和への努力を続けていかなくてはならないと思います。戦後、ベアトリックス王女殿下が1963年と1991年の二度、国賓として日本を御訪問なさいました。そして2000 年には上皇上皇后両陛下が貴国を国賓訪問なさいました。幸いにしてこのような往来を通じて、両国国民の相互理解と信頼が育まれました。ベアトリックス王女殿下、国王王妃両陛下を始め多くの人々が計り知れぬ努力をもって、両国の未来の友好のために力を尽くしてこられたことに、皇后と共に深い敬意と感謝の念を表します。将来に向けた平和への願いの下、両国が共に歩みを続けていくことを心から願います。

この点につき、貴国が「法の支配」に基づく国際秩序の推進に取り組んでおられることに敬意を表します。明日、私は「国際法の首都」とも呼ばれるハーグを訪問し、平和宮にも訪れる予定です。貴国は「国際法の父」と呼ばれるグロティウスの生誕地であり、国際司法裁判所(ICJ)を始めとする様々な国際裁判所や国際機関の拠点が置かれています。私たちはICJ と個人的なつながりを有しており、国王陛下が言及されたように雅子の父である小和田恆は2018 年まで15 年間ICJ判事を務め、3年間ICJ 所長を務めました。その間、ベアトリックス王女殿下と国王王妃両陛下が雅子の両親に差し伸べてくださいました。とても温かいご配慮に深く感謝申し上げます。また、明日にはオランダで日本とゆかりの深い教育機関の一つであるライデン大学も訪問いたします。同大学では、欧州最古の日本研究拠点として1855年に創設された日本学科を中心に、現在も日本との学術交流が受け継がれており、明日は、同大学の学生や研究者の方々と、日蘭の交流について話す機会を楽しみにしています。

両国間で現代にまで受け継がれた交流の成果として特筆されるものの一つは、例えば治水です。日本とオランダは、共に水の恵みを受けながら、時に洪水や高潮などの脅威にも向き合ってきました。19世紀後半の明治時代の日本において、ファン・ドールン、エッシャー、デ・レイケを始めとするオランダ人技術者たちが、治水や疏水、砂防、港湾整備など我が国の国土の基盤づくりに大きく貢献しました。その功績は、今日に至るまで日本各地で大切に記憶されています。2010年に国王陛下が訪日された際、私たちは利根運河を訪問いたしましたが、この運河もオランダ人技師ムルデルによって設計・監督されたもので、現場には彼の功績を讃（たた）える顕彰碑が立っております。

そして、本日、国王陛下と共に、水理・地盤工学の応用研究機関であるデルタレスを視察いたしました。水と共に生きる貴国の知恵とたゆまぬ努力、そして将来を見据えた研究の数々に接し、深い感銘を受けると同時に、国連「水と衛生に関する諮問委員会」等を通じ、国王陛下と御一緒に水の問題に関する国際的活動に取り組んできたことを思い起こしました。この分野で日本とオランダが、広く世界に貢献していくパートナーともなっていることをうれしく思います。

日蘭両国の交流の歴史の中で、医学も大切な役割を果たしてきました。江戸時代に来日したシーボルト、ポンペ、ボードワンなどの多くのオランダ人ゆかりの人々が日本の医学の発展に貢献しました。今回、マキシマ王妃が情熱を持って関与していらっしゃるプリンセス・マキシマ小児がんセンターを視察する予定ですが、日蘭の研究協力が子供達の将来のために活かされることを願ってやみません。日蘭両国の交流は貿易を中心として始まり、現在でも官民問わず経済分野での協力が進展しており、とりわけ、半導体といった先端技術や農業・食品などの分野で両国の協業が有望視されていると伺っております。

スポーツも両国の交流が深まっている分野の一つです。たとえばスピードスケートでは、多くの日本人選手が貴国を練習拠点として活動しており、これら日本人選手が試合で好成績を上げた際には、オランダの人々からも祝福いただいていることに心を打たれました。またサッカーでは、貴国のプロリーグ1部「エールディヴィジ」に現在9名の日本人選手がプレーしていると聞きます。そして、一昨日のサッカー・ワールドカップにおける日本・オランダ戦は、国王王妃両陛下の御厚意により私たちも、小さな愛らしいプードル犬マンボを連れた両陛下と御一緒にテレビで観戦しました。大変良い試合となり、ピースフルな結果にホッとしました。両国の国民を奮い立たせ、更に結び付ける機会になったものと確信しております。

現代の世界に生きる私たちは、多くの面で国境を越えて互いに深く結び付く一方、気候変動問題を始め、地球規模での様々な困難な課題に直面しています。そのような中、日蘭両国国民が手を携え、協力して世界規模での取組を牽引している分野が、数多くあることを大変うれしく思うとともに、次世代を担う若者や子供たちのために、協力の裾野を更に一層広げ、取組を強化していくことを希望してやみません。

日蘭両国が、永続的な友好親善と協力関係を築いていくことを心から願うとともに、国王王妃両陛下の御健勝と、日蘭両国の更なる発展と世界への貢献、そして両国民の末永い幸せを祈り、杯を挙げたく思います。

Proost! (オランダ語で「乾杯」)

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そしてオランダ国歌が演奏されました。

お言葉の中で天皇陛下はまずオランダ語で「こんばんは」と挨拶したあと、国王夫妻の招待と歓迎に感謝を述べた上で、1984年イギリス留学中に初めてオランダを訪問して以来のオランダ王室の方々との交流を振り返られました。

そして2006年、ベアトリックス前女王の招きで愛子さまを連れてヘット・アウデ・ロー城に滞在したことは、温かいもてなしと心遣いによって「今でも忘れられない思い出として私たちの中で特別なものとなっている」と改めて感謝を伝えられました。

また今回ヘット・アウデ・ロー城に滞在した際、当時、愛子さまが毎日のようにパンを与えていた一羽の黒鳥と再会したこと、上皇ご夫妻が寄贈したコイが元気に出迎えてくれたことはうれしい驚きだったとし、東京にいる愛子さまにこうした再会を話したところ、愛子さまが非常に驚いて「とても感動した」と話したことも明かされました。

さらに400年以上にわたる両国の友好と交流の歴史を振り返る上で、「過去に苦難の時期があったことも同じく、決して忘れてはなりません」と述べ、「先の大戦の中で、多数の民間人を含む多くの尊い命が失われ、多くの人が傷ついたことは誠に悲しむべきことであります。私たちは絶えず謙虚に過去の歴史から学び、悲しみを繰り返さないよう、悲惨な体験や苦労を後の世代に伝えていかなければなりません」と話されました。

その上で、「今なお当時の痛みを負い続けている人々がおられることに思いを致し、平和への努力を続けていかなくてはならないと思います」と訴えられました。

お言葉の最後は、両国が永続的な友好親善と協力関係を築いていくことなどを願い、オランダ語で「乾杯」と発声されました。

現地時間の18日、天皇陛下は政治の中心ハーグを訪れ上下両院議長との懇談やフェルメールなどのコレクションで有名な美術館マウリッツハウスで行われる首相主催の昼食会などに臨まれる予定です。