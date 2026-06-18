「ドジャース５−４レイズ」（１７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が先発し、６回、９１球を投げて今季ワースト７安打、同最多タイ４失点で７勝目（２敗）を挙げた。１２日の欠場原因となった左膝の状態が心配される中、最速は１６２・５キロをマーク。防御率１・４７。六回の攻撃ではＤＨを解除し、ロハスに代わって打席に立ち、遊ゴロに倒れた。チームは逆転勝ちで３連勝を飾った。

六回には２死から投手専念だったはずの大谷が「５番・ＤＨ」で出場していたロハスの“代打”として登場。地元ファンの興奮が渦巻く中、大谷は初球を打って遊ゴロに倒れた。快音を響かせることはできなかったが、本拠地は歓声に包まれた。

この場面について大谷は「（投手を）降りた時に監督から言われた。負けていたシチュエーションで。その前にフレディーがホームラン打ちましたけど」と振り返り、「もちろん常に準備してますし、投げるだけの日も打つ方の準備も登板前にやるので。そのままの感じでいきました。（打席直前の準備は）ほぼしなかったですね。ゲーム前にスイングの準備というか、結構ハード目に振ってからゲームに入るので、体も温まってますし、いいアプローチ自体はできたと思う。抜けるかどうかは打球にきいてくれっていうことでしかないので。いい反応ができた打席だったなと思います」と振り返った。