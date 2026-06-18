◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組 ポルトガル１―１コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）

コンゴ（同４６位）が、１次リーグＫ組初戦でポルトガル（ＦＩＦＡランク５位）と対戦し、１―１で引き分けた。１９７４年西ドイツ大会以来５２年ぶりの出場で、６大会連続出場のストライカー、Ｃ・ロナウド擁する優勝候補ポルトガル相手にＷ杯初ゴールも記録。前回は３戦全敗だったため、初めて勝ち点を手にした。

コンゴのデサブレ監督はＦＩＦＡの公式サイトにて「コンゴにとってＷ杯での初勝ち点、そして初ゴールを手にしたことは、大きな誇りだ。選手たちは信じられないほどの献身性と自己犠牲を示してくれた。自分たちのゲームプランを実行し、セットプレーから得点した。正直に言って、選手たちをとても誇りに思っている。選手たちは非常に良い形でコンゴを代表してくれたし、国全体がそれに値する」とコメントし、歴史的な勝ち点獲得に胸を張った。

同国にとってのＷ杯初ゴールを決めたＦＷウィサは「この日をとても誇りに思う。自分たちは本当に懸命に取り組んできた。自分たちより強いチーム相手の、非常に難しい試合だったが勇気と粘り強さを示した。初ゴールを決められたことは大きな誇りだし、このチームのキャラクターを映し出していると思う。今、最も重要なのは、このまま進み続けることだ」と喜び、前を向いた。

コンゴは日本時間２４日に第２戦でコロンビア（同１４位）と戦う。

◆コンゴ（１３大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク４６位。Ｗ杯最高成績は１９７４年の１次Ｌ敗退。アフリカ選手権は１９６８、７４年と２度優勝。セバスチャン・デサブル監督（４９）が指揮。主な選手はＤＦワンビサカ（ウェストハム）、ＦＷウィサ（ニューカッスル）。アフリカ予選後に大陸間プレーオフでジャマイカを下し、本大会出場権を獲得。首都キンシャサ。人口約１億８００万人。