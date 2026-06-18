「ドジャース５−４レイズ」（１７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が先発し、６回、９１球を投げて今季ワースト７安打、同最多タイ４失点で７勝目（２敗）を挙げた。１２日の欠場原因となった左膝の状態が心配される中、最速は１６２・５キロをマーク。防御率１・４７。六回の攻撃ではＤＨを解除し、ロハスに代わって打席に立ち、遊ゴロに倒れた。チームは逆転勝ちで３連勝を飾った。

試合後、大谷は「全体に投げ心地もよかったですし、本当にあの回（五回）だけだったなと。いいところもあったし、悪いところもあった」と振り返った。

左膝の影響については「特に投げてるときはあまり関係ないかな。必ずしも万全な状態で１００パーセント投げられるわけではないですし、シーズンやっていればそういうこともある」と影響は否定。「その中で試合をとれたというのは大きかった」と、うなずいた。

１２日の欠場原因となった左膝の状態が心配される中、大谷は四回まで５０球、２安打無失点の好投。ところが、味方打線に２点の援護を受けた直後の五回のマウンドで突然、崩れた。

先頭打者への四球をきっかけに５長短打で打者９人から一挙４点を奪われる。前回１０日のパイレーツ戦に続く今季ワーストタイの４失点。自責点４は同ワーストだった。

しかし、１点ビハインドの六回にドジャース打線が奮起。１死から２番パヘスが左前打で出塁すると、３番フリーマンが左中間へ起死回生の１２号逆転２ラン。２死から投手専念だったはずの大谷が「５番・ＤＨ」で出場していたロハスの“代打”として登場。地元ファンの興奮が渦巻く中、大谷は初球を打って遊ゴロに倒れた。快音を響かせることはできなかったが、本拠地は歓声に包まれた。

ドジャースは１点リードの七回からＤＨを解除した５番を使ってエンリケス、ドライヤー、ベシアの継投でレイズ打線の反撃を許さず。最少リードを守り切り、ア・リーグの強豪レイズを３タテ。貯金を今季最多の２１に伸ばした。