

SINDENKIが作ったアクセサリー。大ぶりなパーツが多いのが特徴だったという（電産提供）

電子機器の中に使われる部品は、役目を終えると多くが廃棄されています。その量は増え続け、環境への負担も課題です。こうした中、捨てられるはずだった電子部品をアクセサリーへと生まれ変わらせる試みが始まりました。技術とデザインの協業により、廃棄物に新しい価値を見いだそうとする挑戦です。産業用基板メーカー・電産と、電子部品を素材としたアクセサリーブランド「SINDENKI」のコラボレーションを紹介します。

この記事は、朝日新聞SDGs ACTION! で2025年10月8日に配信された記事を再構成してお届けします。本編はこちらから

ざっくり要点

1. 電子部品の廃棄量が増え、処理コストなどが課題に

2. 本来廃棄される部品をアクセサリーに再活用

3. 製造業とクリエイターの異業種コラボが特徴

4. 若者や業界に新しい刺激を与える可能性

もっと知りたい

1, 電子廃棄物の増加という問題

電子部品は、環境や人体に配慮した規制（RoHSなど）により安全性は高まっていますが、その一方で使用量自体は増え続けています。そのため廃棄物の量も増加し、処理の問題が深刻化しています。リサイクルは可能でも、回収できる金属の価値とコストが見合わない場合も多く、産業廃棄物として処分されるケースが多くあります。個々の企業では扱う量は限られていても、業界全体としては大きな環境課題となっています。こうした状況を受け、「廃棄」という前提を問い直す動きが生まれています。

2, アップサイクルという新しいアプローチ

この取り組みでは、廃棄予定の電子部品をアクセサリーに転用する「アップサイクル」が採用されました。単に再利用するのではなく、価値の高い製品として生まれ変わらせる点が特徴です。企業側は部品の提供や活用方法の検討を行い、デザイナーが形にしていきます。実際にアクセサリーとして完成した作品は、元が電子部品とは思えない見た目となり、新たな価値を持った商品となります。このプロジェクトは、「こんな使い道もある」という可能性を社会に示す試みといえます。

3, 異業種コラボがもたらす変化と期待

特徴は、製造業とクリエイターという異なる分野の協働にあります。製造側にとっては単なる部品でも、デザイナーの視点では「素材」として新たな意味を持つことがあります。実際、部品を「かわいい」と評価し、選別していく過程そのものが新しい発見だったそうです。出来上がったアクセサリーを見た人たちも、「こんな形になるのか」と驚きや気づきを得ました。異なる視点の交差は、企業内部にも新しい発想や価値観をもたらします。さらに、製造業では人材の高齢化が進んで、若手の確保が課題となっていますが、このプロジェクトは業界のイメージを変える可能性も持っています。

ちょっと深掘り

電子部品は、通常は人の目に触れることのない「機械の内側」にある存在です。しかし、このプロジェクトではそれがアクセサリーとして表に出たことで、新たな価値が見えてきました。同じ物でも視点が変われば意味が変わることを示しています。技術とデザインの組み合わせは、廃棄物問題への対策だけでなく、「ものづくりの見せ方」そのものを変える可能性も秘めています。

より詳しく知りたい人はこちら

SINDENKIが作ったアクセサリー。大ぶりなパーツが多いのが特徴だったという（電産提供）

朝日新聞SDGs ACTION!

創業52年の産業用基板メーカー・電産と、電子部品を素材としたアクセサリーブランド「SINDENKI」のコラボレーションが話題だ。通常であれば産業廃棄物として処理される電子部品を、クリエイティブなアクセサリーに生まれ変わらせた「異業種間の創造的な協業」は、電子廃棄物問題への新たなアプローチを提示するとともに、製造業界の若手技術者にも刺激を与えている。プロジェクトを牽引（けんいん）する電産プロダクション部の高橋洋一氏と、SINDENKIの小山なつみ氏に話を聞いた。

廃棄される電子部品がアートに昇華 技術と感性の融合で挑むアップサイクル

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