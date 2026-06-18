【漢字クイズ】「長都」はなんて読む？「お」から読む…！？

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「長都」はなんて読む？

「長都」という漢字を見たことはありますか？

北海道にある駅名で、答えはひらがな3文字です。

いったい、「長都」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「おさつ」でした。

長都駅は、北海道千歳市に位置する駅。

「長都」と書いて「おさつ」と読む難読駅名ですが、駅の東西を結ぶ自由通路には「おさつスカイロード」というユニークな愛称がつけられています。

「キリンビール 北海道千歳工場」のアクセス駅としても親しまれていますよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『JR北海道』
・『食べログ』
・『Yahoo!マップ』

ライター Ray WEB編集部