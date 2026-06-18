【漢字クイズ】「長都」はなんて読む？「お」から読む…！？
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「長都」はなんて読む？
「長都」という漢字を見たことはありますか？
北海道にある駅名で、答えはひらがな3文字です。
いったい、「長都」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「おさつ」でした。
長都駅は、北海道千歳市に位置する駅。
「長都」と書いて「おさつ」と読む難読駅名ですが、駅の東西を結ぶ自由通路には「おさつスカイロード」というユニークな愛称がつけられています。
「キリンビール 北海道千歳工場」のアクセス駅としても親しまれていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『JR北海道』
・『食べログ』
・『Yahoo!マップ』
ライター Ray WEB編集部