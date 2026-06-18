ジルスチュアート ビューティーのひんやり限定コレクション登場♡夏を彩る新作5選

暑い季節を心地よく過ごしたい女性にぴったりな、ジルスチュアート ビューティーの限定ライフスタイルコレクションが2026年7月3日（金）に登場します。純白のブーケを思わせるホワイトフローラルの香りと、ひんやりとした使用感を兼ね備えた特別なラインアップ。アイシーブルーの限定デザインも爽やかで、見ているだけでも気分が上がる夏限定コレクションです♡

ホワイトフローラルが香る夏限定ケア

今回のコレクションは、真夏のプールサイドで冷たいドリンクを楽しむシーンをイメージしたアイシーブルーカラーのパッケージが魅力です。

注目は「ジルスチュアート ホワイトフローラル アイシーディープヘッドクレンズ」。

280g、3,850円（税込）で、シャンプー・トリートメント・頭皮ケアを1ステップで叶えるクリームシャンプーです。定番品よりもひんやり感がアップしており、暑い日のヘアケア時間を快適に演出します。

「ジルスチュアート ホワイトフローラル アイシーボディミスト」は75mL、2,970円（税込）。

細かなミストが広がり、心地よい清涼感とともに肌へうるおいを届けます。冷蔵庫で冷やして使うことで、さらに爽快な使用感を楽しめるのも魅力です。

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紫外線対策も叶う夏の必需品

夏に欠かせないUVケアアイテムも限定登場します。

「ジルスチュアート ホワイトフローラル UVプロテクト リップエッセンス」は10g、1,980円（税込）、SPF12。

唇になじむライトピンクカラー（ノンパール）で、紫外線や乾燥から唇を守りながら自然なツヤを与えます。メントール配合で、ひんやりとした心地よさもポイントです。

「ジルスチュアート ホワイトフローラル UVプロテクトスプレー」は60g、2,420円（税込）、SPF50+/PA++++。顔・からだ・髪に使えるマルチタイプの日やけ止めスプレーです。

逆さでも使用できるため、うなじや背中など手が届きにくい部分にも簡単に使えます。さらりと軽い使用感で、日中の塗り直しにも便利です。

ヘアスタイルを美しくキープ

夏は湿気や汗でヘアスタイルが崩れやすい季節。そんな時に活躍するのが「ジルスチュアート ホワイトフローラル ポイントヘアスティック」です。

トリートメント整髪料として使える8g入りで、価格は2,420円（税込）。コンパクトなブラシが浮き毛や前髪の乱れをしっかりキャッチし、自然な仕上がりでスタイルをキープします。

みずみずしいベースが髪に均一に広がるためベタつきにくく、何度重ねても重くなりにくいのが特徴。持ち運びにも便利なサイズ感で、外出先でのお直しにも活躍してくれます。

夏を快適に彩る限定コレクション

ジルスチュアート ビューティーの限定ライフスタイルコレクションは、ホワイトフローラルの上品な香りとひんやり感を同時に楽しめる、この夏だけの特別なシリーズです。

ヘアケアからボディケア、UV対策まで幅広く揃うため、暑い季節の美容習慣をより快適にアップデートしてくれそう。

爽やかなアイシーブルーデザインとともに、夏の毎日に取り入れてみてはいかがでしょうか♪