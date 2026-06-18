“SNS総フォロワー数130万人超”いくみ、抜群の美スタイルを披露 『ヤングチャンピオン烈』巻中グラビア登場
色気あふれる表情で誌面を彩る
人気コスプレイヤーのいくみが、16日発売の『ヤングチャンピオン烈』No.7（発売中／秋田書店）の巻中グラビアに登場した。
【写真】コスプレ姿とのギャップ感大！「妹の結婚式」で振袖姿のえなこ
今号は『ヤングチャンピオン烈』の誕生20周年を記念した特別号。SNS総フォロワー数130万人超を誇るいくみが、抜群のスタイルと大人の魅力を生かしたグラビアを披露している。
コスプレイヤーとして高い人気を集めるいくみは、SNSを中心に多くの支持を獲得。今回のグラビアでは、思わず目を奪われるような存在感と、色気あふれる表情で誌面を彩った。
表紙と巻頭グラビアには、“日本一のコスプレイヤー”として知られるえなこが登場。20周年の節目を祝うにふさわしい、華やかなグラビアを展開している。
さらに、付録には約70分のアイドルDVDを収録。矢野ななかや「ミスヤングチャンピオン2026」候補者たちのメイキング映像が収められ、ファン必見の内容となっている。
人気コスプレイヤーのいくみが、16日発売の『ヤングチャンピオン烈』No.7（発売中／秋田書店）の巻中グラビアに登場した。
【写真】コスプレ姿とのギャップ感大！「妹の結婚式」で振袖姿のえなこ
今号は『ヤングチャンピオン烈』の誕生20周年を記念した特別号。SNS総フォロワー数130万人超を誇るいくみが、抜群のスタイルと大人の魅力を生かしたグラビアを披露している。
コスプレイヤーとして高い人気を集めるいくみは、SNSを中心に多くの支持を獲得。今回のグラビアでは、思わず目を奪われるような存在感と、色気あふれる表情で誌面を彩った。
表紙と巻頭グラビアには、“日本一のコスプレイヤー”として知られるえなこが登場。20周年の節目を祝うにふさわしい、華やかなグラビアを展開している。
さらに、付録には約70分のアイドルDVDを収録。矢野ななかや「ミスヤングチャンピオン2026」候補者たちのメイキング映像が収められ、ファン必見の内容となっている。