『ヤングチャンピオン烈』No.7に登場するいくみ （C）高橋慶佑（秋田書店）2026

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色気あふれる表情で誌面を彩る
　人気コスプレイヤーのいくみが、16日発売の『ヤングチャンピオン烈』No.7（発売中／秋田書店）の巻中グラビアに登場した。

【写真】コスプレ姿とのギャップ感大！「妹の結婚式」で振袖姿のえなこ

　今号は『ヤングチャンピオン烈』の誕生20周年を記念した特別号。SNS総フォロワー数130万人超を誇るいくみが、抜群のスタイルと大人の魅力を生かしたグラビアを披露している。

　コスプレイヤーとして高い人気を集めるいくみは、SNSを中心に多くの支持を獲得。今回のグラビアでは、思わず目を奪われるような存在感と、色気あふれる表情で誌面を彩った。

　表紙と巻頭グラビアには、“日本一のコスプレイヤー”として知られるえなこが登場。20周年の節目を祝うにふさわしい、華やかなグラビアを展開している。

　さらに、付録には約70分のアイドルDVDを収録。矢野ななかや「ミスヤングチャンピオン2026」候補者たちのメイキング映像が収められ、ファン必見の内容となっている。