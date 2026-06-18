◇W杯北中米大会1次リーグL組 クロアチア2―4イングランド（2026年6月17日 アーリントン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第1戦は17日（日本時間18日）、前回3位クロアチア（FIFAランク11位）がイングランド（同4位）に2―4と敗戦。前半から互いに点を奪い合うエキサイティングな一戦を落とし、黒星発進を喫した。

前回のW杯でも話題となったクロアチア人モデルのイバナ・ノールが今大会も観戦に訪れた様子を自身のSNSに投稿。胸元が大きく開いたクロアチアカラーの衣装に身を包み、大勢のサポーターと会場に移動する様子やピッチを背景にしたショットなどを掲載。この投稿には多くのいいね!が寄せられた。

イバナ・ノールは「美しすぎるサポーター」として過去のW杯で一躍注目を浴び、インスタフォロワー数が296万人を超えるほどの人気者に。その存在は欧州だけではなく全世界で話題となり、もはやW杯の“風物詩”に。日本でも注目を集めていただけにネット上からは「これぞワールドカップ」「本当に美しい」「久しぶり」「再び女神降臨」と歓喜の声が上がっていた。