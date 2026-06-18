ロッテは17日、6月19日の楽天戦から2026シーズン「PLAYERS COLLAB MENU」第2弾の販売を開始することになったと発表した。

第2弾は、小川龍成選手が監修した爽やかなレモンだれが特徴の「龍成のレモン豚めし」や、西川史礁選手の地元・和歌山県産南高梅を使用した「史礁の梅とろろ冷蕎麦」など、夏に負けないさっぱり系・冷やし系メニューを中心に多数登場。

選手へのアンケートをもとに、好きな食べ物やこだわりを反映した全30品以上のコラボメニューを販売する。詳細は球団公式ホームページにて。

▼ 小川龍成選手コメント

「夏場の試合は選手もファンも体力勝負なので、暑い日でもさっぱり食べられる『龍成のレモン豚めし』を作ってもらいました。爽やかなレモンだれと豚肉の相性が抜群で、しっかりスタミナもつくメニューです。僕たち選手も夏の暑さに負けず、最後まで走り続けたいと思います。ぜひ『龍成のレモン豚めし』でパワーをチャージしていただき、一緒に熱い夏を戦いましょう」

▼ PLAYERS COLLAB MENU 2026 第2弾 商品一部

・龍成のレモン豚めし：販売店舗：Bistro 0、価格：1,400円

・史礁の梅とろろ冷蕎麦：販売店舗：マリン食堂／M＆K、価格：1,500円

・友杉のねぎ塩スタミナ豚丼：販売店舗：MARINE KITCHEN THIRD BASE SIDE、価格：1,300円

・鈴木昭汰の「チャーマヨ丼」〜熱投スタミナ飯：販売店舗：ほそや／ほそやフロア4ワゴン、価格：1,400円

・中森のゆず香る麻辣ぶっかけうどん：販売店舗：志ん橋、価格：1,100円

・でっかいメロンシャーベットのダイナマイトアイスコンボ：販売店舗：AM:PM、価格：1,500円

・こうしろうの雪ぽてブラウニーズ：販売店舗：STAND M／#26HOUSE、価格：750円

※価格はすべて税込