見えないものを可視化する光技術 工業製品の検査に変革を！
6月13日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】見えないものを可視化する光技術 工業製品の検査に変革を！
商品のキズや汚れ、異物混入などを目視で確認する「外観検査」。現場を悩ませているのが、照明の反射による不良品の見落としだ。
そんな中、光の反射を消して異物などを簡単に発見できる、世界初という照明が登場した。
開発したのは、シンクロアの綾部華織社長。綾部はこの照明技術を使うことで、検査の効率化や精度向上につなげようとしている。
製造業に革命を起こそうとする開拓者に、作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：シンクロア 綾部華織 社長
ナレーター：谷田歩（俳優）
6月20日（土）は、「ナフサ不足に挑む！プラごみを“新品”にリサイクル」を放送。
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【動画】見えないものを可視化する光技術 工業製品の検査に変革を！
商品のキズや汚れ、異物混入などを目視で確認する「外観検査」。現場を悩ませているのが、照明の反射による不良品の見落としだ。
そんな中、光の反射を消して異物などを簡単に発見できる、世界初という照明が登場した。
開発したのは、シンクロアの綾部華織社長。綾部はこの照明技術を使うことで、検査の効率化や精度向上につなげようとしている。
製造業に革命を起こそうとする開拓者に、作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：シンクロア 綾部華織 社長
ナレーター：谷田歩（俳優）
6月20日（土）は、「ナフサ不足に挑む！プラごみを“新品”にリサイクル」を放送。