地元放送局「スポーツネットLA」が公開

【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に1-0で完封勝利を飾った。「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平投手の15号ソロが決勝点となったこの試合。地元放送局「スポーツネットLA」が試合後に公開した1枚にファンは総ツッコミしている。

ロブレスキーとラスムッセンによる投手戦が展開された。大谷は苦手にしているラスムッセンに対して2打席凡退に倒れたが、0-0で迎えた6回先頭の第3打席、初球の甘く入ったカットボールを捉えた。バックスクリーンへ飛距離427フィート（約130.1メートル）の15号ソロを叩き込み、虎の子の1点を守り切ったドジャースが接戦を制した。

地元放送局「スポーツネットLA」は勝利後、試合の印象的な場面を公式SNSに投稿してスコア付で結果をファンに届けている。やはりこの日選ばれたのは大谷だったが、「写真のチョイスwww」「なんでこれ？笑」とファンも思わず噴き出したようだ。

豪快なスイングの大谷ではなく、選ばれたのはベンチでの大谷。エルボーガードを手に持ち、なぜか口をすぼめて驚いている表情を見せている。地元放送局のまさかの投稿に対し、「顔よwww」「どうしたらこの表情が出るんだろうw」「ホント表情豊かだなぁww」「顔（爆笑）」「草」「ひょっ」と反響が寄せられた。

大谷はこの試合を終え、71試合で打率.297、15本塁打42打点、OPS.966の好成績をマーク。17日（同18日）は投手として12度目の先発マウンドに上がる。（Full-Count編集部）