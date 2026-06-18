バスト100cmの三橋くん、胸元丸見えワンピースに大反響「そのスタイルは興奮」「サイズ感が大事」
グラビアアイドルの三橋くんが17日、自身のXを更新し、ワンピース姿のオフショットを投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】100cmバストの胸元丸見え！ワンピース姿の三橋くん
投稿した写真は、白のワンピースで胸元が丸見えの一枚に。「ちょっとぱつぱつです…」と言うように、大胆ボディがあふれている。
これにファンは「爽やかさと艶やかさが混在しているいい写真」「髪？それとも…以上です！どっちなんだい」「三橋くんのパツパツ具合もいいね そのスタイルはかなり興奮します」「サイズ感が大事だね」などと反応している。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。先日、自身のSNSで「薬科大学を卒業しました。春から薬剤師×グラビアタレントの二刀流（国家試験受かれば…）として頑張ります。6年間頑張ったのでおめでとうくださいっ。薬剤師タレントとしてもお仕事お待ちしてます」と投稿し、話題を呼んでいた。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。
【写真】100cmバストの胸元丸見え！ワンピース姿の三橋くん
投稿した写真は、白のワンピースで胸元が丸見えの一枚に。「ちょっとぱつぱつです…」と言うように、大胆ボディがあふれている。
これにファンは「爽やかさと艶やかさが混在しているいい写真」「髪？それとも…以上です！どっちなんだい」「三橋くんのパツパツ具合もいいね そのスタイルはかなり興奮します」「サイズ感が大事だね」などと反応している。
3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。