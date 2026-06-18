◆米大リーグ ドジャース５―４レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・レイズ戦に先発し、６回９１球を投げて、７安打４失点、５奪三振で７勝目（２敗）を手にした。最速は１０１・０マイル（約１６２・５キロ）をマークし、規定投球回には１回３分の１届かなかったが、防御率は１・４７となった。さらに６回には代打で打席にも立ったが、遊ゴロに倒れた。

スタメンで打席には入らず、５月１３日（同１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦以来５登板ぶりに投手戦年となった大谷。４回までは５０球で２安打無失点に抑える快投を見せ、打線も４回裏にコール、フリーランドン適時打で２点を先取した。

だが、まさかのイニングとなったのは２―０の５回。先頭のメサに四球を与えると、続く元同僚のフェドゥシアに中堅フェンス直撃の二塁打。無死二、三塁でウォールズに右犠飛を許して１点差に迫られると、ディアスに中前適時打を浴びて追いつかれ、１死満塁からカミネロの三ゴロの間に勝ち越しを許すなど、１イニングで５安打を浴びて４点を失い、逆転されるまさかのイニングとなった。１イニング４失点はドジャース移籍後ワーストだった。

それでも６回は三者凡退。右手中指から出血し、ユニホームで血をぬぐいながらの投球だったが、危なげなく抑えた。すると１点差で迎えた６回裏にフリーマンの１２号２ランで試合をひっくり返し、７勝目の権利をつかんだ。さらに６回２死では代打出場。これまで投手で登板した試合にスタメンに入り投打同時出場したことはあるが、登板日の代打は初めてだった。初球に反応したが遊ゴロに倒れた。

左膝の状態や、出血した右手中指の状態については「特に投げているうちはあまり関係ないかなと思う。必ずしも常に万全で１００％で投げられるわけではない。シーズンやっていればそういうこともある。その中で試合を取れたのは大きかったと思います」と言い切り、登板回避の可能性があったかを問われると「明日休みがあるので、投げられる状態なら特に回避することなく投げようと思っていた。最低限調整とゲーム内容だったかなと思います」とうなずいていた。