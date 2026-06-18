【NZ】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）07:45　
予想　0.8%　前回　0.2%（前期比)　
予想　1.0%　前回　1.3%（前年比)

【英国】
ILO失業率（4月）15:00
予想　5.0%　前回　5.0%（ILO失業率)

雇用統計（5月）15:00
予想　N/A　前回　4.4%（失業率)　
予想　N/A　前回　2.65万件（失業保険申請件数)

英中銀政策金利（6月）20:00
予想　3.75%　前回　3.75%（英中銀政策金利)

【スイス】
中銀政策金利（2026年 第2四半期）16:30　
予想　0.0%　前回　0.0%（スイス中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（4月）17:00
予想　N/A　前回　149.0億ユーロ（季調済)

【カナダ】
鉱工業製品価格（5月）21:30
予想　N/A　前回　2.0%（鉱工業製品価格・前月比)　
予想　N/A　前回　2.6%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
新規失業保険申請件数（06/07 - 06/13）21:30
予想　22.6万件　前回　22.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）
予想　179.0万件　前回　179.5万件（継続受給者数)

フィラデルフィア連銀景況指数（6月）21:30
予想　11.0　前回　-0.4（フィラデルフィア連銀景況指数)

景気先行指数（5月）23:00　
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)

対米証券投資（4月）19日05:00
予想　N/A　前回　813.0億ドル（対米証券投資)

※予定は変更することがあります