“レースアンバサダー”阿比留あんな「メルヘンか、小悪魔か」 『週刊SPA!』グラビアでは新たな一面を披露
レースアンバサダーの阿比留あんなが、『週刊SPA!』6月23・30日合併特大号（発売中／扶桑社）のグラビア企画「メルヘンか、小悪魔か」に初登場した。
【別カット】イスに座り圧巻のボディライン披露する阿比留あんな
SUPER GT、SUPER FORMULA、スーパー耐久シリーズなどで活躍する阿比留。サーキットで見せる華やかな存在感に加え、今回のグラビアでは新たな一面を披露している。
企画テーマは「メルヘンか、小悪魔か」。誌面では、艶やかな表情を見せる一方で、カプセルトイやキャラクターグッズが好きという意外な素顔にもフォーカス。大人びた雰囲気と愛らしい一面のギャップが楽しめる内容となっている。
阿比留は1996年、大阪府生まれ。レースアンバサダーとして数々のモータースポーツシーンを彩るほか、TBS系『Gヘルスケア』のレギュラー出演など、活動の幅を広げている。
今回のグラビアでは、サーキットとは異なるナチュラルな魅力を発揮。小悪魔的な表情と無邪気な笑顔を織り交ぜながら、多彩な表現力で読者を引き込む。
また、「メディバンネップリ」では、誌面に掲載しきれなかったアザーカットをコンビニプリントできるキャンペーンも実施中。ファンにとって見逃せない企画となりそうだ。
同号の表紙と特別付録「夏さきどりフォトブック」には、コスプレイヤーのえなこが登場。「美女地図」には元SKE48の江籠裕奈、「グラビアン魂」には三田悠貴、「推し撮」には花咲楓香が出演する。
【別カット】イスに座り圧巻のボディライン披露する阿比留あんな
SUPER GT、SUPER FORMULA、スーパー耐久シリーズなどで活躍する阿比留。サーキットで見せる華やかな存在感に加え、今回のグラビアでは新たな一面を披露している。
企画テーマは「メルヘンか、小悪魔か」。誌面では、艶やかな表情を見せる一方で、カプセルトイやキャラクターグッズが好きという意外な素顔にもフォーカス。大人びた雰囲気と愛らしい一面のギャップが楽しめる内容となっている。
今回のグラビアでは、サーキットとは異なるナチュラルな魅力を発揮。小悪魔的な表情と無邪気な笑顔を織り交ぜながら、多彩な表現力で読者を引き込む。
また、「メディバンネップリ」では、誌面に掲載しきれなかったアザーカットをコンビニプリントできるキャンペーンも実施中。ファンにとって見逃せない企画となりそうだ。
同号の表紙と特別付録「夏さきどりフォトブック」には、コスプレイヤーのえなこが登場。「美女地図」には元SKE48の江籠裕奈、「グラビアン魂」には三田悠貴、「推し撮」には花咲楓香が出演する。