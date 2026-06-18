Netflixで配信中の韓国ドラマ『鉄槌教師』が、世界各国で大ヒットしている。注目すべきはアメリカとイギリスのNetflixでも「今日のTVシリーズTOP10」にランクインしたことだ。世界中で人気があると思われる韓国ドラマだが、実は欧米、特にアメリカとイギリスでTOP10に食い込むことはあまりない。このままいけば、『イカゲーム』以来の韓国ドラマの快挙になるかもしれない。

参考：“シンデレラ”から“等身大”へ 20年の変遷から読み解く“韓ドラヒロイン進化論”

日本でも「今日のTVシリーズTOP10」の1位を獲得し、一気見する視聴者が続出しているようだが、これほどの支持を集めるのはなぜなのか。

本作は、人気ウェブトゥーンが原作。日本のタイトルは『鉄槌教師』だが、主人公は教師ではなく、崩壊した教育現場を守るために創設された架空の政府機関「教権保護局」の監督官だ。監督官たちが1話ごとに異なる学校に赴き、教師、学生、保護者、その周囲の社会の間にはびこる問題を痛快に解決していく。特徴的なのは、「教権の確立」に焦点を当てていること。日本では聞き慣れないが、“教権”とは教育の現場における教員の権威・権限のことだ。

こう書くと何だか重苦しいドラマのように感じるが、本作が多くの人の心を掴んだのは、エンタメとしての完成度の高さがあったからだろう。テンポよく進む魅力的なストーリーとダイナミックなアクションで、ドラマの世界にぐんぐん引き込む。教育現場の理不尽な現実に、迷うことなく鉄槌を下す主人公にカタルシスを感じさせられる。

俳優陣の好演も、そんなドラマの面白さを引き上げた。なかでも、本作を成功に導いた張本人ともいえるのは、主人公ナ・ファジンを演じたキム・ムヨルだ。

韓国では、世間から絶大な信頼を得ている実力派俳優を「信じて見る俳優」と呼ぶが、キム・ムヨルもまさにその1人。本作でも、ぶれない感情表現、ミュージカル俳優出身の身体能力を活かしたアクションが、ドラマに説得力を与えている。当初は人気俳優キム・ナムギルがオファーされていたことが話題になったが、今やキム・ムヨルのマスターピースになったことは間違いない。

教育部長官チェ・ガンソクを演じる韓国を代表する演技派俳優イ・ソンミンとのケミストリーも見どころだ。2人の絆が、ドラマのひとつの肝になっていく。教権保護局のメンバーのイム・ハンリム役のチン・ギジュ、ポン・グンデ役のピョ・ジフン（P.O）も個性的で楽しく、シーズン2を期待してしまうほど4人の息が合っている。

そんなドラマとしての魅力をたっぷり備えた本作だが、実は原作であるウェブトゥーンは、海外配信されるも、未成年に対する過度な暴力描写や女性嫌悪の表現が批判を浴び、連載が中止された国もあった。ドラマの公開後、ダークヒーロー的なアプローチが映画『犯罪都市』シリーズに似ているともいわれたが、『鉄槌教師』の舞台は未成年が通う学校である。同列に扱うことはできない。

そのため、ドラマ化には懸念の声も多くあったが、不安のある部分をうまく調整し、テーマをより浮き彫りにさせたことが、ヒットを呼び寄せたようだ。「教権の確立」というと、学生との対立ばかりが取り沙汰されそうだが、ドラマでは教育の価値と被害者を守ることを中心に置き、大人や社会の問題についても取り上げた。

このドラマで扱われた、権力者の子どもによる特権の乱用、モンスターペアレントによる横暴、学生間のオンライン賭博や麻薬などの犯罪行為、SNSを悪用した陰湿なスクールカーストなどは、韓国だけでなく、日本はもとより世界中の教育現場で起きていることだという。つまり、全世界共通の問題なのである。本作は、主人公ナ・ファジンが悪い奴らをスカッと成敗する、いわゆるサイダードラマや私的制裁ものに留まらず、国を巻き込んで構造的な部分に踏み込み、こうした問題の解決方法まで提示していくのだ。

学校は社会の縮図でもあり、社会でも同様の問題がはびこっている。学校関係者でなくとも、ドラマの内容に切実な想いを抱いた人が多かったのではないか。

危惧されていた暴力の描写については、破天荒なアクションに落とし込んだことで、生々しさを感じない演出になっていたように思うが、個人的にひとつ思うのは最初と最後を締めくくるナ・ファジンの手を大きく振り上げる平手打ちのことである。これは、韓国の家庭で夫や父親が女性に対してよく使ってきた暴力形態でもあり、韓国ドラマでも何度も描かれてきた。本作の主人公が男性ではなく女性であったら、さらに社会風刺的な痛快さがあったのではないかと想像する。

このドラマの真のラストシーンともいえる、ナ・ファジンの妻の墓参りをする場面。妻は、学生を最後まで信じた教師だった。お墓は、街を見下ろす高台にあり、そこには亡き恩師を慕う学生たちの声があふれている。これが理想とする教師と学生の関係、人間関係なのだろう。ドラマとしての面白さと社会的メッセージを兼ね備えた韓国ドラマの傑作が、またひとつ誕生した。（文＝高山和佳）