株式会社山善は、発火リスクの低減に配慮した「準固体モバイルバッテリー」を6月下旬に発売する。容量10,000mAhと20,000mAhの製品を用意する。

販売は、同社のECサイト「山善ビズコム」およびECモール「くらしのeショップ」ほか、家電量販店やホームセンターなどで行われる。

液体電解質をゲル状にし、液体電解質含有量を1%以下に抑えた準固体電池を採用。通常のリチウムイオン電池と比べて、強い衝撃でも内部でショートが起こりにくく、同社が実施した釘刺しや切断などの試験でも発火しにくい安全性が確認できたという。

また、過充電、過放電、温度異常、ショートなどに対応する保護回路に加え、本体内側に防炎素材を使用。セルごとの電圧監視や内部温度に応じた電力制御機能も搭載する。

セル内部の電極構造を工夫し、内部抵抗を9mΩ以下に低減。最大30W入力による急速充電と最大35W（PD）出力による給電に対応する。

充放電サイクルは約1,000回。バッテリーの膨張も7%以下に抑制するという。

－10～50℃の環境でも使用可能。

電池残量の確認用液晶も備えている。

共通仕様

10,000mAh

20,000mAh

電池種類：準固体電池 USB Type-C入力：5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A（最大30W） USB Type-C出力：5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20V/1.75A（最大35W） USB Type-A出力：5V/2.1A（最大10.5W） USB Type-C+USB Type-A出力：20W+10.5W 充放電サイクル：約1,000回（30W充電および35W放電サイクル） 使用温度：－10～50℃（放電時）、0～45℃（充電時）容量：10,000mAh 外形寸法：約117×69×17mm 重量：約200g 価格：6,578円容量：20,000mAh 外形寸法：約119×72×31mm 重量：約350g 価格：8,778円