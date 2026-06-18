開催：2026.6.18

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 8 - 1 [エンゼルス]

MLBの試合が18日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとエンゼルスが対戦した。

Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するエンゼルスの先発投手はサミュエル・アルデゲリで試合は開始した。

1回表、1番 ザカリー・ネト 5球目を打ってセンターへのホームランでエンゼルス得点 ARI 0-1 LAA

2回裏、9番 トミー・トロイ 2球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでDバックス得点 ARI 1-1 LAA、3番 コービン・キャロル 3球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでDバックス得点 ARI 5-1 LAA

3回裏、9番 トミー・トロイ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 6-1 LAA

5回裏、1番 ケテル・マルテ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 8-1 LAA

試合は8対1でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのエデュアルド・ロドリゲスで、ここまで6勝2敗0S。負け投手はエンゼルスのサミュエル・アルデゲリで、ここまで2勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 07:14:13 更新