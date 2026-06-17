「エルメス（HERMÈS）」が、フレグランス「バレニア」コレクションに「バレニア プレン フルール」を発売する。オードパルファム（30mL 1万2980円、60mL 1万7380円、100mL 2万6180円）、オードパルファム ノマドスプレー（15mL 2万680円※4本セット販売）、オードパルファム レフィル（125mL 2万6180円）を揃え、8月6日からエルメスブティックを中心に取り扱う。オードパルファムの100mLサイズのみ、6月16日から銀座メゾンエルメスで先行販売する。

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バレニア プレン フルールは、バレニアコレクションの3作目となる。同ブランドの香水クリエーション・ディレクター、クリスティーヌ・ナジェル（Christine Nagel）が、磁石のように惹きつける魅惑を放ち、光り輝く女性たちを、フレッシュな幕開けで柔らかく包み込むフローラルブーケの芳香で表現した。

ホワイトリリーを軸に据え、花びらの柔らかさを思わせるまろやかで濃厚な香りをあえて抑え、オレンジブロッサムとバランスよく調和。さらに同ブランドのシプレの核となるローストされたオークウッドの芳醇な香りを重ね、ガヨ産パチョリでセンシュアルな印象を加える。抽出が不可能と言われた西アフリカ産のミラクルベリーから温かみのあるドライアプリコットの香りを添えることを叶え、新たなシプレの香りを創造した。

フラコンは、オレンジのニュアンスを含んだピンクのラッカーに仕上げ、シルバー加工のプレート部分にはエルメスのクルー・メドールのスタッズをあしらった。

◾️エルメス：公式オンラインブティック