　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円安の6万9980円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

74035.00円　　ボリンジャーバンド3σ
71145.07円　　ボリンジャーバンド2σ
69980.00円　　18日夜間取引終値
69902.25円　　17日日経平均株価現物終値
68984.00円　　5日移動平均
68255.13円　　ボリンジャーバンド1σ
66675.00円　　一目均衡表・転換線
65365.20円　　25日移動平均
65170.00円　　一目均衡表・基準線
62475.27円　　ボリンジャーバンド-1σ
59642.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59585.33円　　ボリンジャーバンド2σ
59526.00円　　75日移動平均
57145.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56695.40円　　ボリンジャーバンド3σ
53446.75円　　200日移動平均

株探ニュース