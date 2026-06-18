日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円安の6万9980円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
74035.00円 ボリンジャーバンド3σ
71145.07円 ボリンジャーバンド2σ
69980.00円 18日夜間取引終値
69902.25円 17日日経平均株価現物終値
68984.00円 5日移動平均
68255.13円 ボリンジャーバンド1σ
66675.00円 一目均衡表・転換線
65365.20円 25日移動平均
65170.00円 一目均衡表・基準線
62475.27円 ボリンジャーバンド-1σ
59642.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59585.33円 ボリンジャーバンド2σ
59526.00円 75日移動平均
57145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56695.40円 ボリンジャーバンド3σ
53446.75円 200日移動平均
株探ニュース
74035.00円 ボリンジャーバンド3σ
71145.07円 ボリンジャーバンド2σ
69980.00円 18日夜間取引終値
69902.25円 17日日経平均株価現物終値
68984.00円 5日移動平均
68255.13円 ボリンジャーバンド1σ
66675.00円 一目均衡表・転換線
65365.20円 25日移動平均
65170.00円 一目均衡表・基準線
62475.27円 ボリンジャーバンド-1σ
59642.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59585.33円 ボリンジャーバンド2σ
59526.00円 75日移動平均
57145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56695.40円 ボリンジャーバンド3σ
53446.75円 200日移動平均
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