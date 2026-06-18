TOPIX先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.0ポイント高の4029.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4111.94ポイント ボリンジャーバンド3σ
4046.30ポイント ボリンジャーバンド2σ
4029.50ポイント 18日夜間取引終値
4013.23ポイント 17日TOPIX現物終値
3987.30ポイント 5日移動平均
3980.66ポイント ボリンジャーバンド1σ
3915.25ポイント 一目均衡表・転換線
3915.02ポイント 25日移動平均
3914.00ポイント 一目均衡表・基準線
3849.38ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3785.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3783.74ポイント ボリンジャーバンド2σ
3778.31ポイント 75日移動平均
3718.10ポイント ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3525.32ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4111.94ポイント ボリンジャーバンド3σ
4046.30ポイント ボリンジャーバンド2σ
4029.50ポイント 18日夜間取引終値
4013.23ポイント 17日TOPIX現物終値
3987.30ポイント 5日移動平均
3980.66ポイント ボリンジャーバンド1σ
3915.25ポイント 一目均衡表・転換線
3915.02ポイント 25日移動平均
3914.00ポイント 一目均衡表・基準線
3849.38ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3785.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3783.74ポイント ボリンジャーバンド2σ
3778.31ポイント 75日移動平均
3718.10ポイント ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3525.32ポイント 200日移動平均
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