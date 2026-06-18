18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.0ポイント高の4029.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4111.94ポイント ボリンジャーバンド3σ

4046.30ポイント ボリンジャーバンド2σ

4029.50ポイント 18日夜間取引終値

4013.23ポイント 17日TOPIX現物終値

3987.30ポイント 5日移動平均

3980.66ポイント ボリンジャーバンド1σ

3915.25ポイント 一目均衡表・転換線

3915.02ポイント 25日移動平均

3914.00ポイント 一目均衡表・基準線

3849.38ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3785.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3783.74ポイント ボリンジャーバンド2σ

3778.31ポイント 75日移動平均

3718.10ポイント ボリンジャーバンド3σ

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3525.32ポイント 200日移動平均



株探ニュース