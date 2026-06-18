　18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7.0ポイント高の4029.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4111.94ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4046.30ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
4029.50ポイント　　18日夜間取引終値
4013.23ポイント　　17日TOPIX現物終値
3987.30ポイント　　5日移動平均
3980.66ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3915.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3915.02ポイント　　25日移動平均
3914.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3849.38ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3785.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3783.74ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3778.31ポイント　　75日移動平均
3718.10ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3525.32ポイント　　200日移動平均

株探ニュース